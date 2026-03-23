Почистить ковер дома можно даже без химии с помощью недорогого кухонного средства.

Ковры не зря называют "пылесборниками", ведь они собирают всю грязь из комнаты. Убирать такое покрытие не нравится никому, особенно если его еще и нужно снимать с пола. К счастью, можно обойтись и без такого шага. Эксперты по уборке придумали до гениальности простой способ, как почистить ковер без химии и дорогих средств.

Как можно почистить ковер в домашних условиях сухим способом

Для чистки напольного покрытия используйте копеечный продукт, что есть в любом доме. Это обычная кухонная сода - дешевое средство, известное мощными антибактериальными и очищающими свойствами. Она эффективно удаляет даже стойкие пятна и осветляет ворс, не вызывая при этом аллергии.

Перед тем, как почистить ковер содой, проверьте его цвет и материал. Средство подходит для светлых и синтетических тканей, но на темных и шерстяных может оставлять пятна. Желательно перед процедурой посыпать сначала небольшой участок и убедиться, что порошок не навредил ворсу.

Видео дня

В том, как почистить ковер дома, нет ничего сложного. Сначала тщательно его пропылесосьте и посыпьте содой в расчете 1 стакан на 10 м². Если на покрытии есть длинные ворсинки, то желательно также втереть средство щеткой. Оставьте препарат на время от 30 минут до нескольких часов в зависимости от масштаба загрязнений.

Затем снова пропылесосьте покрытие, пока не останется ни следа от соды. За указанное время порошок впитывает в себя пыль, грязь и неприятные запахи, делая ворсинки пушистыми как после химчистки. Таким образом можно легко почистить ткань, не стирая ее и даже не снимая с пола.

Сухая уборка подходит для не очень грязных ковров. Но если она не помогла, смешайте 100 граммов соды и 3 литра теплой воды. Распылите раствор на покрытие пульверизатором, оставьте на час и уберите пылесосом.

Чем почистить ковер в домашних условиях от пятен

Убрать ковровое покрытие несложно, если на нем нет никаких пятен. Но если на ворс пролили кофе, вино или жир, процесс может затянуться. Загрязнение лучше удалить как можно быстрее, пока оно не впиталось в ткань.

К примеру, свежие жирные и винные пятна легко убираются кухонной солью. Вот как почистить ковер в домашних условиях: пропылесосьте его, найдите грязные участки и посыпьте солеными кристаллами, желательно мелкого помола. Не втирайте средство, а просто оставьте на несколько часов. После высыхания уберите пылесосом.

Если пятна более старые, избавиться от них поможет уксусный раствор. Смешайте стакан уксуса, литр воды и ложку средства для мытья посуды. Нанесите на ковровое покрытие, потрите его щеткой и оставьте до полного высыхания.

В зимнее время года эксперты по уборке используют один метод, как придать ковру свежий вид. Для этого покрытие выносят на улицу и раскладывают на чистом снегу ворсистой стороной, после чего выбивают. Снег впитает грязь и пыль с ткани, естественным образом ее отбеливая.

