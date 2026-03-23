Иран выдвинул жесткие условия для прекращения войны на Ближнем Востоке, – WSJ

В частности, Тегеран требует компенсации ущерба, нанесенного войной.

Посредники из Ближнего Востока пытаются наладить переговоры между США и Ираном для завершения войны. Однако между сторонами все еще существуют значительные разногласия, а Тегеран выдвинул жесткие условия для прекращения конфликта.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Неназванные арабские чиновники говорят, что основное внимание уделяется открытию Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для экспорта энергоносителей из стран. Иран закрыл этот путь, а суда, пытающиеся пройти пролив, подвергаются атакам.

Источники журналистов отметили, что посредники предложили передать контроль над этим стратегическим водным путем нейтральному региональному комитету, чтобы обеспечить проход всех судов. В то же время Египет предлагал ввести прекращение боевых действий на 5 дней, чтобы укрепить доверие к перемирию.

Иран выдвинул условия для завершения войны

Решающий голос в вопросе завершения конфликта имеет Иранский Корпус стражей исламской революции, который отвечает за защиту режима. КСИР потребовал нового порядка в отношении Ормузского пролива. Собеседники издания говорят, что Тегеран хочет взимать сборы с судов, проходящих по этому пути – по аналогии с Египтом и Суэцким каналом.

Кроме того, Революционная гвардия хочет гарантий того, что война не будет возобновлена. Также там требуют прекращения ударов Израиля по ливанской группировке ""езболла", которую поддерживает Иран. Среди других требований – закрытие американских баз в Персидском заливе и компенсация за ущерб, нанесенный Ирану за время войны.

"Многие иранские требования, озвученные в рамках непубличных посреднических усилий – позиции, которые только усилились со второй недели войны – соответствуют тем, которые Тегеран выдвигал публично. Пережив более 16 000 воздушных ударов США и Израиля, сохранив полный контроль над ситуацией и способность наносить удары по важным объектам во всем Персидском заливе, режим четко дал понять, что не собирается просто прекращать войну путем заключения перемирия, которое позволит атаковать его позже", – говорится в материале.

Будущее Ормузского пролива

Официальные лица стран Персидского залива выступили против идеи введения сборов за экспорт продукции через Ормузский пролив. Более того, Саудовская Аравия заявила, что не позволит Ирану иметь преимущество в операциях в этой водной артерии.

У США тоже есть свои требования. В частности, Вашингтон настаивает на приостановке ракетной программы Ирана, прекращении обогащения урана и поддержки региональных группировок, а также на безусловном открытии Ормузского пролива.

Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет контролировать Ормузский пролив после войны, сказал: "Возможно, я". Но, по его словам, определенную роль будет играть и "новое иранское руководство", говорится в материале.

Иранские и арабские чиновники выразили скептицизм относительно шансов на успех дипломатических усилий Трампа. Считается, что это – попытка сдержать резкое падение цен на нефть, которые полетели вниз после заявления лидера США о прогрессе в переговорах.

Издание отмечает, что Египет, Турция и Пакистан провели отдельные переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Источники журналистов также сообщили, что Египет провел переговоры с представителями Корпуса стражей исламской революции. В переговорах с обеими сторонами участвуют, в частности, Катар и Оман.

Издание Ynet пишет, что Соединенные Штаты Америки уже определились с датой завершения войны против Ирана. Сообщается, что этим днем выбрали 9 апреля. Это позволит Трампу "прибыть в Израиль в День независимости, чтобы получить премию Израиля", сказал неназванный собеседник.

Между тем NYT со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Вашингтоне рассматривают привлечение наземных войск к войне с Ираном. Речь идет о тысячах военных из рядов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Вас также могут заинтересовать новости: