Ирина Погорелая

Даже для богатых стран Персидского залива экономическая целесообразность войны с беспилотниками представляет собой сложную задачу.

По всему Персидскому заливу были применены новейшие истребители для борьбы, для которой они не были предназначены: волны медленно и низколетящих беспилотников, запускаемых Ираном.

Как пишет Financial Times (FT), истребители стали основным средством перехвата беспилотников для стран Персидского залива, но, несмотря на их высокую эффективность, такая противовоздушная оборона обходится дорого как в финансовом плане, так и для пилотов и самолетов.

Дело в цене

Издание отметило, что страны Персидского залива столкнулись с серьезной проблемой: иранские беспилотники дешевы, но использование истребителей для их уничтожения обходится чрезвычайно дорого.

Основной иранский ударный дрон "Шахед" стоит $20-$50 тыс., согласно данным Центра стратегических и международных исследований. Но поддержание одного истребителя F-16 в воздухе обходится более чем в $25 тыс. в час.

Оружие, используемое истребителями для уничтожения беспилотников, также может быть дорогостоящим. Они перехватывают "Шахеды" ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder, стоимость которой для американских военных составляет около $485 000 за штуку, и AIM-120 AMRAAM, стоимость которой превышает 1 миллион долларов.

"Очевидно, что это очень невыгодное соотношение затрат для перехвата дешевой угрозы. Мы знаем, каким должно быть это соотношение: как обороняющаяся сторона, вы должны использовать более дешевые ресурсы", - прокомментировал Сэмюэл Бендетт из Центра военно-морского анализа, добавив, что истребители в идеале должны использоваться в качестве резерва для более дешевых вариантов.

Иран запустил более 3000 беспилотников с 28 февраля, большинство из них по целям в Персидском заливе. Большинство из них были перехвачены.

ОАЭ, которые приняли на себя основной удар и которым помогают французские и британские истребители, заявляют, что уничтожили более 1600 беспилотников. Но некоторым удалось пробиться и поразить военные базы, энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.

Какие еще есть проблемы

FT отметил, что стоимость - не единственная причина для беспокойства по поводу чрезмерной зависимости от истребителей в защите от беспилотников.

"Поддержание такого оперативного темпа - изнурительная задача для военно-воздушных сил. Можно использовать эти самолеты на полную мощность, но в какой-то момент они начнут чаще выходить из строя и нуждаться в значительном техническом обслуживании", - отметил Келли Гриеко из Центра Стимсона.

Даже для самых современных истребителей сбивать беспилотники может быть сложной задачей. Shahed-136 летает примерно на одну пятую средней крейсерской скорости F-35, что позволяет менее опытным пилотам легко промахнуться.

Похоже, что иранские беспилотники застали врасплох вооруженные силы стран Персидского залива. "Очевидно, что они отдавали приоритет угрозе баллистических ракет и не воспринимали всерьез угрозы меньшего масштаба", - высказал мнение Гриеко.

Это важно, потому что беспилотники намного меньше, медленнее и летают гораздо ниже, чем баллистические ракеты. Радары должны быть специально откалиброваны, чтобы обнаруживать их.

Издание также отметило, что страны Персидского залива полагаются на истребители, чтобы сохранить запасы наземных перехватчиков, включая ценные американские ракеты Patriot, стоимость которых составляет почти $4 млн. "Эти ракеты запускаются против беспилотников только тогда, когда все остальные меры терпят неудачу", - написало издание.

Опыт Украины

Журналисты акцентировали, что военные стран Персидского залива обратились за советом к Украине, которая после полномасштабного вторжения России в 2022 году стала мировым лидером в эффективном противодействии "Шахедам".

США заявили, что отправили на Ближний Восток 10 тыс. разработанных в Украине беспилотников-перехватчиков. Украина также направила в страны Персидского залива консультативную группу по вопросам противодействия угрозе беспилотников.

Помимо этого, как и Украина, силы Персидского залива используют вертолеты, которые действуют на скоростях и высотах, аналогичных беспилотникам, и могут сбивать их ракетами малой дальности или бортовым вооружением.

"Ударные вертолеты ОАЭ доказали свою эффективность в этой задаче. Но у армий региона таких вертолетов меньше, чем истребителей, и каждый из них может покрывать меньшую площадь", - указало на недостаток издание.

Зенитное оружие, которое широко использует Украина против "Шахедов", также находятся в дефиците в Персидском заливе.

Том Карако из Центра стратегических и международных исследований считает, что успех усилий по снижению запасов "Шахедов" у Ирана и его способности запускать их будет гораздо более решающим фактором, чем методы, которые соседи Ирана используют для защиты от них.

"Все сводится к тому, как быстро вы сможете остановить запуски. Нельзя сидеть сложа руки и бесконечно играть в догонялки".

Ситуация на Ближнем Востоке

Специалисты по закупкам вооружения с Ближнего Востока находятся в Украине, а не в США, несмотря на то, что глава Белого дома заявлял будто никто не нуждается в помощи Украины, сказал авиационный эксперт Константин Криволап.

А 17 марта Reuters писал, что сначала страны Персидского залива не просили США начинать войну с Ираном, но теперь призвали Вашингтон не останавливаться. Изменение позиции региональных лидеров связано с тем, как Иран ответил на американо-изральские удары. Дело в том, что теперь страны Персидского залива опасаются, что если у Ирана будет много оружия, то он сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона.

