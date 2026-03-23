Доходы бюджета РФ в апреле могут вырасти на 70% благодаря цене на нефть, – Reuters

Даже если война против Ирана вскоре закончится, цены на нефть ещё некоторое время будут оставаться высокими из-за рисков.

Скачок цен на нефть, вызванный войной с Ираном, позволил российскому правительству отложить план по наращиванию долгосрочных бюджетных резервов, сообщили три источника, знакомые с ходом обсуждений Reuters.

Издание отмечает, что эта отсрочка свидетельствует о том, что российская экономика, хотя и испытывает трудности из-за расходов на военные действия в Украине и международных санкций, является одной из немногих в мире, которая выигрывает от американо-израильской войны против Ирана.

В статье говорится, что международные цены на нефть, которые до начала войны в конце февраля колебались на уровне около 70 долларов за баррель, выросли до более 100 долларов за баррель.

Видео дня

Издание подсчитало, что в случае, если стоимость нефти составит 75 долларов за баррель, доходы российского бюджета от нефти и газа в апреле вырастут на 70% по сравнению с мартом, достигнув 0,9 трлн рублей. Добавляется, что это будет самый высокий месячный уровень с октября 2025 года.

По данным издания, до начала войны в Иране Россия стремилась направить большую часть доходов от нефти в резервный фонд и заявила, что планирует снизить так называемую пороговую цену на нефть. Также обсуждалось сокращение бюджетных расходов.

"Все доходы, превышающие пороговую цену, которая в настоящее время составляет 59 долларов, поступают в финансовый резерв – Национальный фонд благосостояния", – отмечается в публикации.

Источники издания на условиях анонимности рассказали, что правительство теперь отложит изменение пороговой цены. По словам одного из источников, поскольку для внесения этого изменения необходима законодательная поправка к закону о бюджете, сейчас более вероятно, что это произойдет в 2027 году.

В статье объясняется, что российский бюджет рассчитывается исходя из среднегодовой цены на нефть, равной пороговой цене. Если среднемесячная цена на нефть ниже этого показателя, то дефицит покрывается за счет резервного фонда. Если же она, наоборот, превышает пороговую цену, излишек поступает в фонд.

Два других источника сообщили изданию, что, по словам высокопоставленных чиновников, пороговая цена в этом году останется неизменной, а необходимость сокращения расходов также ставится под сомнение.

"В апреле правительство опубликует новый пакет макроэкономических прогнозов, который будет содержать ожидаемый средний уровень цен на нефть в этом году, служащий ориентиром для формирования бюджета", – говорится в статье.

Примечательно, что резервный фонд России хранится в иностранной валюте. В настоящее время преимущественно в юанях, что означает его значительное влияние на валютный рынок России.

Как сообщает издание, решение правительства о приостановке продажи валюты из фонда на время обсуждения новой предельной цены привело к падению курса рубля по отношению к доллару на 6% в марте.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время выступления после снижения процентной ставки на прошлой неделе отметила, что еще рано судить о влиянии повышения цен на нефть на российскую экономику.

Один из источников, знакомых с ходом дискуссий, отметил, что даже если иранский кризис внезапно закончится, большинство российских политиков ожидают, что цена на нефть еще некоторое время будет сохранять премию за риск.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам российского диктатора Владимира Путина, динамика основных макроэкономических показателей российской экономики в начале 2026 года стала отрицательной. Путин добавил, что валовой внутренний продукт России в январе 2026 года оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Кроме того, промышленное производство сократилось на 0,8%. Впрочем, глава Кремля отметил, что для российских властей "здесь нет ничего неожиданного". Путин подчеркнул, что правительству РФ необходимо вернуть страну "на траекторию устойчивого экономического роста".

Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессент поделился данными, что временное ослабление санкций против российской нефти на фоне кризиса в Персидском заливе, на которое пошли США, принесет стране-агрессору около 2 миллиардов долларов дополнительных доходов. Бессент отметил, что смягчение санкций сдержало рост глобальных цен на нефть, а это повлияет и на доходы России. На замечание журналистки, что Россия могла бы вообще ничего не получить, если бы США не смягчили санкции, министр финансов высказал мнение, что Москва все равно бы продала подсанкционную нефть Китаю.

