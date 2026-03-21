Священник рассказал, какие продукты принято освящать перед Пасхой.

12 апреля у православных христиан отмечается Пасха 2026 года. Накануне праздника украинцы собирают корзины с продуктами и несут их в церковь. Это давняя украинская традиция, которой верующие следуют по сей день.

Отец Мирослав рассказал эксклюзивно для УНИАН, что освящать на Пасху нужно обязательно, что делать с остатками освященной еды и как поступить, если нет возможности освятить ее в храме.

Что нужно освящать на Пасху

Пасхальная корзина по традиции должна содержать несколько основных продуктов. Главное место, конечно, занимает пасха - традиционная обрядовая выпечка. Кроме нее в храм еще несут хлеб, ведь именно он считается символом жизни, говорит священник.

Еще один вид еды, которую нужно освящать на Пасху в церкви, - это мясные изделия: колбаса, ветчина и т. п. Они символизируют завершение поста и праздничное разговение. Обязательными считаются и яйца (крашанки), которые являются символом новой жизни и возрождения.

"Также желательно, чтобы были молочные продукты: творог, масло или различные творожные блюда. Некоторые готовят сладкую творожную пасху или кладут обычный творог", – отметил отец Мирослав.

Также украинцы традиционно добавляют хрен, который символизирует здоровье и семейные корни. Кроме того, он хорошо сочетается с яйцами и мясом. Не стоит забывать и о приправе, которую нужно освящать на Пасху, то есть о соли. Ее кладут в корзину вместе с другими блюдами, ведь она считается "помощником", без которого ничего не приготовишь. Также она является своеобразным оберегом, дарящим очищение и защиту.

"В целом строгого перечня или "правильного количества" продуктов для пасхальной корзины нет. Основные – это паска или хлеб, мясные изделия, яйца, молочные продукты и соль, а остальное – это уже на усмотрение человека", – подытожил священник. Если освященной еды осталось слишком много, ею можно поделиться с близкими или теми, кто в ней нуждается, добавил он.

Редакция УНИАН напоминает, что хотя перед Пасхой можно освящать яйца и мясо, но пробовать их до праздника не стоит. Ведь сейчас продолжается Великий пост 2026, который запрещает продукты животного происхождения.

Мы также спросили у священника, что делать с освященными продуктами, которые остались после праздника: можно ли сушить пасху на сухари или отдавать остатки животным?

"Что касается животных – таких запретов нет – это уже личное решение человека. В деревне, например, в целом немного другие обычаи, чем в городе. И бывает, что освященную пасху сушат и отдают домашней птице, и это не является чем-то недопустимым. Точно так же, как если вы отдадите колбасу собаке. Ведь собака – это друг и Божье творение. Главное – относиться к таким продуктам с уважением и не тратить их впустую. А вот выбрасывать – нельзя", – пояснил священник.

Кроме того, у некоторых верующих может не быть возможности посетить храм. Они могут задуматься над тем, что можно освятить на Пасху дома, но священник советует все же постараться найти возможность прийти в церковь. Ведь Пасха бывает только раз в году, подчеркивает он.

"Дистанционно, через телевизор или интернет – это так не работает. Если речь идет о пожилом человеке или лице с инвалидностью – можно попросить соседа или родственника отнести корзинку в церковь. Я думаю, что в такой просьбе никто не откажет. Даже во время карантина в 2020 году люди оставляли свои корзины у церкви (чтобы не контактировать друг с другом), я освящал их, и они забирали", – рассказывает отец Мирослав.

справка Мирослав Кинас священник Львовской епархии, юрист, адвокат Мирослав Кинас – священник Львовской епархии, юрист, адвокат. Родом из села Каров во Львовской области (Шептицкий район). Окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге в 1978 году. Также имеет юридическое образование, полученное во Львовском университете. Более 17 лет работал юристом в Сбербанке, совмещая эту работу со священническим служением.

