Схема Краматорск-2014: генерал-майор объяснил, как Россия может зайти в Эстонию

Россия может задействовать диверсантов для спецоперации по созданию "Нарвской народной республики", но есть один существенный нюанс.

Россияне раскручивают в соцсетях новый тренд – "Нарвская народная республика", нацеленный на приграничный с Россией и преимущественно русскоязычный эстонский город Нарва.

Об этом в эфире Громадского радио сказал генерал-майор и заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун. Он отметил, что Эстония – единственная страна Евросоюза, которая не подписала с Россией договор о границах. Такого же договора нет и у Украины.

"В 1940 году, когда СССР аннексировал Эстонию, она потеряла примерно 20% территории, которая была передана РСФСР и теперь принадлежит Псковской области России. Это серьезный фактор, к которому Кремль будет апеллировать в случае проведения отдельных спецопераций", – подчеркнул Ягун.

Бывший сотрудник СБУ не исключил, что Россия может провести в Эстонии такую же спецоперацию, как и в Славянске или Краматорске в 2014 году, в частности, путем ввода диверсионной группы численностью до 30 человек, которые, возможно, получат определенную поддержку местных активистов.

"Они сформируют группу из 100–200 человек, захватят одно-два-три административных здания, поднимут флаг "Нарвской республики", и этого будет достаточно, чтобы продемонстрировать, что пятая статья НАТО не работает. То есть никто Эстонию защищать не собирается. Это для них главное", – спрогнозировал Ягун дальнейший ход событий.

Он отметил, что эта группа может обратиться к России за помощью, а та введет контингент, стандартно говоря о защите русскоязычных. В связи с этим Ягун привел цифры о том, что в Нарве живут около 50 тыс. человек и 90% из них русскоязычные.

Ягун считает, что на нынешнем этапе россияне не пойдут дальше Нарвы, так как не будут иметь возможностей воевать, но ситуация будет достаточно серьезной, если произойдет скопление войск РФ на границе.

Кроме того, он выразил сомнение, что жители Нарвы считают себя будущими жителями "Нарвской народной республики", поскольку они давно ассоциируют себя с европейским сообществом.

"Есть языковые проблемы, но они совсем не того типа, который хочет использовать Россия".

Как сообщал УНИАН, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что Эстония – лакомая цель для российских войск, поскольку является одной из самых слабых стран НАТО.

Он добавил, что северо-восток Эстонии населен преимущественно русскоязычными выходцами из России, поэтому вариант применения таких гибридных сценариев, как, например, в Крыму в 2014 году, вполне вероятен.

Ранее издание Bild отметило, что уже несколько недель российские социальные сети пропагандируют идею провозглашения " Народной республики Нарва" – приграничного города на востоке Эстонии, где 90% населения являются русскоязычными.

