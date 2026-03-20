Пенсия при минимальной зарплате не может быть ниже определенного значения.

В Украине есть должности, которые оплачиваются по самой низкой ставке. Такие работники могут переживать о своем доходе в пожилом возрасте, ведь пенсия при минимальной зарплате также будет невысокой. Однако государство устанавливает гарантированный минимум, меньше которого пенсионерам платить не могут.

Мы разобрались, какая будет пенсия при минимальной зарплате у украинцев в 2026 году. На такую сумму выплат от государства могут рассчитывать люди, у которых в течение жизни был невысокий доход.

Какая пенсия в Украине при минимальной зарплате

В Украине пенсия по возрасту привязана к тому, какую заработную плату получал человек. Если доход был небольшим, то и выплата, скорее всего будет минимальной. При этом количество отработанных лет не так важно, поскольку надбавка за сверхурочный стаж у нас небольшая.

Таким образом, иметь хорошую зарплату для будущей пенсии гораздо важнее, чем большое количество лет стажа. При чем важно, чтобы заработок был официальным и с него выплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Людям с маленькой зарплатой, скорее всего, будет выплачена минимальная пенсия по возрасту. Для ее назначения нужно иметь достаточно стажа. Украинцы, которые выходят на заслуженный отдых в 60-летнем возрасте, должны отработать 35 лет, если они мужчины, или 30 лет для женщин.

Ежегодно в нашей стране проводится перерасчет пенсионных выплат. 2026 год не стал исключением. Теперь минимальные пенсии у неработающих пенсионеров с достаточным стажем составляют 3406 гривень в месяц. То есть даже если человек всю жизнь получал "минималку", и по рассчетам его выплаты будут меньше этой суммы, то ее всё равно выплатят.

Также помощь от государства может быть больше, если выйти на пенсию в более позднем возрасте. Важно знать, какая сейчас минимальная пенсия в Украине для тех, кто выйдет на пенсию в 65 лет. Это 3458,80 гривень в месяц, сообщает ПФУ. Но для этого нужно иметь 35 или 30 лет стажа мужчинам и женщинам соответственно.

Лицам, которым не хватает стажа или его вообще нет, гарантируется минимальная пенсия в Украине 2026 в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 2595 гривень. Такую помощь назначает не Пенсионный фонд, а местные органы соцзащиты.

Вас также могут заинтересовать новости: