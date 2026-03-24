Растение-фейерверк: биолог объяснил, почему обычное прикосновение заставляет его 'взрываться'

Секрет природной артиллерии, скрывающейся в вашем саду, наконец раскрыт.

Представьте, что вы прогуливаетесь по парку и видите симпатичный цветок, но стоит вам лишь слегка коснуться его плода, как он с грохотом разлетается на части. Это не магия и не спецэффекты, а удивительный механизм выживания, о котором рассказал биолог и исследователь биоразнообразия Скотт Треверс в материале для Forbes.

Как отмечает автор, речь идет о роде растений Impatiens, которые в народе часто называют "разрыв-травой" или "не трогай меня".

Биолог подчеркивает, что эти растения разработали одну из самых эффективных систем распространения семян в природе, превращая свои стручки в настоящие биологические пружины.

Он рассказывает, что внутри плода во время созревания накапливается колоссальное механическое напряжение. Клетки растения наполняются водой, создавая так называемое тургорное давление. Когда стенка капсулы повреждается от малейшего дуновения ветра или прикосновения пальца, она мгновенно разрывается по заранее сформированным "швам".

Исследователь акцентирует внимание на невероятной скорости этого процесса: взрыв длится от 3,8 до 4,6 миллисекунд. Это быстрее, чем мигание человеческого глаза.

Эксперт делится данными исследований, опубликованных в Journal of Experimental Botany, согласно которым семена могут отлетать на расстояние до двух метров от материнского растения, что позволяет молодым росткам не конкурировать за свет и воду со своими "родителями".

Хотя растения не имеют мышц, они искусно используют законы физики. Такие "взрывы" – это не просто развлечение для прохожих, а элегантная стратегия выживания, которая позволяет зеленой планете непрерывно обновляться.

