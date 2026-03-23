Разбираемся, когда можно обрезать яблоню весной и как это правильно делать.

Весенняя обрезка яблонь - один из ключевых этапов ухода за садом. Важно не только знать технику обрезки, но и выбрать правильное время: если поспешить или, наоборот, опоздать с обрезкой, то это может ослабить дерево и снизить урожай. Рассказываем, когда брать секатор и как обрезать старую яблоню, недавно посаженную и колоновидную.

Когда обрезать яблоню весной - сроки

Время для обрезки деревьев нельзя выбирать наугад - от этого напрямую зависит, как быстро затянутся раны и переживет ли дерево весенние сюрпризы погоды. Когда же лучше проводить обрезку и можно ли обрезать яблоню в марте?

В первую очередь нужно следить за температурой за окном. Оптимальные условия для обрезки яблони (да и груши) - это ясный день, возможно даже с легким морозом в диапазоне 0…-5°C. В большинстве регионов Украины такая погода устанавливается примерно с середины марта. Главное - убедиться, что температура стабильна и идет на повышение.

Важно: если синоптики предупреждают о возвратных заморозках, обрезку лучше отложить - ослабленное дерево может не пережить резкого похолодания.

Кроме этого, также важно поймать правильный момент в пробуждении дерева. Во время морозов сокодвижение еще не началось, но древесина хрупкая, и срезы будут заживают медленно, а могут и заразиться грибком. Затягивать обрезку до раскрытия почек тоже не стоит - дереву незачем тратить силы на ветви, которые вы все равно обрежете.

Что еще важно знать:

обрезайте яблони в сухой день - чтобы накануне также не было ни дождя, ни снега, так как вода распространяет болезни;

начинайте обрезку со взрослых яблонь, по 10-15 лет - у них раньше пробуждаются почки, молодые деревья обрезайте в последнюю очередь;

инструмент должен быть острым и чистым - совсем, как в хирургии, от этого зависит, насколько быстро дерево восстановится после обрезки.

И главное - успеть провести обрезку до распускания почек.

Как обрезать весной яблоню

Теперь поговорим о том, как правильно обрезать яблоню. Способ обрезки и формировки зависит как от возраста деревца, так и от его вида - у колоновидной яблони, к примеру, он немного другой.

Как обрезать яблоню молодую

Обрезку яблони нужно проводить, начиная с посадки саженца и затем каждую весну. Вот как это делают по шагам:

после посадки саженца - такая обрезка нужна, чтобы дерево правильно распределило силы между корнями и кроной, для этого боковые побеги укорачивают на две трети, центральный проводник - до 80-90 см;

через год - из всех веток оставляют только 3-5 самых сильных, нижние ветви должны быть длиннее верхних, поэтому верхние нужно слегка подрезать, а центральный побег должен возвышаться над верхними ветвями на 20-25 см; если он раздвоился, то более короткую часть убирают полностью;

затем санитарная обрезка каждую весну - удаляют сухие, больные и подмерзшие ветки, а также убирают молодую поросль у ствола и ветки, на которых не набухают почки.

Важно: все срезы нужно делать без пенька, а сам срез должен быть на 3-5 мм выше почки. Все места срезов дезинфицируют смесью извести и медного купороса в соотношении 10:1, затем замазывают садовым варом или масляной краской.

Как правильно обрезать яблоню плодоносящую

На 3-5 год у яблони начинается период активного плодоношения, поэтому здесь главное правило - не переусердствовать:

ветки нужно обрезать минимально, чтобы не снизить урожай;

следить за тем, чтобы основной ствол не раздваивался;

удалить ветки, которые растут внутрь кроны или мешают плодоносящим побегам.

Важно: лучше срезать 1-2 крупные загущающие ветки, чем несколько мелких.

Как обрезать яблоню, чтобы не росла вверх

Высокое дерево - неудобно: урожай не соберешь и крону не обработаешь. Поэтому, чтобы яблоня росла вширь, а не ввысь, нужно срезать центральный проводник (верхушку):

его срезают на высоте 2,5-3 метров и переводят рост на сильную боковую ветку - она должна стать новым направлением развития кроны;

полностью удаляют вертикальные "волчки" - жирующие побеги, которые тянутся вверх: они только отнимают силы у дерева, но урожая не дают;

верхние скелетные ветви укорачивают, чтобы развивался нижний ярус.

В результате получается компактное и удобное в уходе дерево.

Как обрезать старую яблоню весной

Взрослые и старые деревья обрезают реже: формируют крону раз в два года. Но при этом нужно своевременно убирать ветки, которые растут внутрь кроны и перекрывают свет плодоносящим побегам.

Если яблоне больше 20 лет и урожай с каждым годом становится все скромнее - ее пора омолаживать.

Схема простая: каждую весну нужно удалить примерно треть веток и побегов от общей массы. Больше не стоит, иначе дерево получит слишком сильный стресс. Такую процедуру повторяют 2-3 года подряд, и лишь тогда яблоня начнет цвести и плодоносить в полную силу.

Как правильно обрезать колоновидную яблоню

Колоновидная яблоня - компактная, аккуратная, не требует много места. Весной у нее также нужно вырезать поврежденные и загущающие крону ветки. Сама же формировка немного другая.

Главное правило для такой яблони: никогда не трогать верхушечную почку - она задает направление роста и формирует силуэт дерева без лишних боковых веток. Ствол можно укоротить лишь в одном случае - если дерево остановилось в росте.

В остальном обрезку делают по такой схеме:

первые годы - подвязывают к опоре главный побег, чтобы он не сломался, а боковые побеги укорачивают на 2 почки (то есть, оставляют у ветки нижние две почки);

на следующий год - горизонтальную ветку (та, которая выросла на боковых побегах) не трогают, так как она будет плодоносить, а вертикальную (на этом же побеге) снова обрезают на 2 почки;

еще через год - ветку, которая уже отплодоносила, обрезают на кольцо, горизонтальную - оставляют, вертикальную - на две почки.

Такая система позволяет дереву стабильно плодоносить год за годом, не теряя ни формы, ни урожайности.

Ранее мы также рассказывали, как и когда обрезать вишню весной лучше всего.

