Весеннее тепло станет на паузу: синоптик рассказал, когда ждать похолодания

Снижение температуры в стране ожидается в конце марта и в начале апреля.

Март пока радует украинцев весенним теплом, но в конце месяца его сменит похолодание. Об этом в комментарии "Погода УНИАН" сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что в ближайшие трое суток давление в Украине будет постепенно снижаться. Впрочем, погоду в большинстве областей еще будет формировать область повышенного давления. Осадков в целом не ожидается.

"Лишь на юго-востоке страны будет ощущаться влияние области пониженного давления с Черного моря, что вызовет там местами небольшой дождь", – добавил эксперт.

Северо-восточный ветер в эти дни будет переносить более прохладную воздушную массу, поэтому в ночные часы местами будет понижение температуры до небольших минусов.

"За исключением южной части страны, где ожидаем положительную температуру, на которую 26 марта уже рассчитываем повсеместно по территории Украины. Днем прогнозируем постепенное потепление", – сказал Семилит.

Так, в ближайшие трое суток в ночные часы будет от +3° до -2°. В южной части, а 26 марта – по территории Украины ночью ожидается уже +1°...+6°. В дневные часы по всей территории Украины будет +11°...+19°.

Погода в Украине 27-28 марта

По словам синоптика, 27-28 числа в восточных и Сумской областях местами будет выпадать небольшой дождь. 27 марта в Карпатах и на Закарпатье, а 28 марта – в юго-западной части страны местами также будет дождь с небольшой интенсивностью.

"В Карпатах из-за того, что с высотой понижается температура, он будет выпадать с мокрым снегом кое-где. Во всех остальных областях – без осадков", – рассказал Семилит.

В ночные часы в эти дни температуры останутся плюсовыми и будут в пределах +1°...+7°, а днем +13°...+19°.

Погода 29 марта – 2 апреля

Эксперт рассказал, что согласно консультативному прогнозу, в период с 29 марта по 2 апреля временами будут идти дожди. 1-2 апреля в западных, местами северных и центральных областях дождь будет с мокрым снегом.

"Температура 29 марта в ночные часы еще будет +2°…+9°. Днем +13°...+19°. В течение 30 марта - 2 апреля на большей части территории Украины, начиная с запада, мы ожидаем понижения температуры ночью до -2°", - отметил Семилит.

Дневные максимумы будут в пределах +5°...+12°. "То есть не такие уж интенсивные, не такие уж высокие, как в предыдущие дни были до +19°, а будет лишь до +12°", – отметил синоптик.

В то же время он подчеркнул, что речь идет об обычной весенней погоде, аномалий пока не ожидается. Речь идет просто о понижении температуры в конце марта и начале апреля.

Как сообщал "Погода УНИАН", ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в первые дни этой недели антициклон обеспечит Украине малооблачную погоду без существенных осадков.

В то же время в конце недели в западной части произойдет существенное похолодание, а также пройдут значительные дожди, местами в сопровождении мокрого снега.

Вас также могут заинтересовать новости: