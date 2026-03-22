Ткая глазурь получается даже лучше классической.

Классическая обрядовая пасха не обходится без поливки сверху, но традиционная глазурь во многом проигрывает современным. Она постоянно обсыпается, трескается при нарезании и липнет к рукам. Кондитеры придумали более удачные варианты для верхушки пасхальной выпечки.

Один из них - шоколадная глазурь для пасхи; не самая привычная, зато очень вкусная. Такая поливка быстро застывает, отлично держится на тесте и не липнет к ножу при разрезании. Попробовав ее один раз, вы сразу влюбитесь в такие изделия.

Шоколадная глазурь для пасхи из какао

Чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, подготовьте качественные ингредиенты - масло жирностью не менее 80% и натуральный какао-порошок. Ранее мы рассказывали, как определить подделку какао.

Полный список ингредиентов такой:

сто пятьдесят граммов сливочного масла;

сто пятьдесят граммов сахара;

семьдесят граммов какао;

сто двадцать граммов воды.

В кастрюле с толстым дном смешайте какао-порошок, сахар и воду. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите еще 2 минуты. Добавьте нарезанное кубиком сливочное масло. Сразу выключите огонь, снимите кастрюлю с плиты и с помощью лопатки перемешайте массу до однородности, пока она не станет гладкой и без комочков.

После этого шоколадная глазурь из какао готова. Как можно быстрее покройте ею готовые пасхи и посыпьте декором. Поливка быстро застывает.

Глазурь для пасхи из шоколада и масла

Для этого рецепта вам понадобится всего два ингредиента - подсолнечное масло и шоколад. Второй должен быть черным, высокого качества, с содержанием какао не менее 60%. Плитка должна быть без добавок.

Соотношение ингредиентов такое:

сто граммов шоколада;

столовая ложка масла.

Плитку шоколада нарежьте небольшими кусочками или натрите на терке. Положите в миску, небольшую кастрюлю или сотейник. В другую кастрюлю побольше наберите воды и доведите до кипения. Вставьте в нее емкость с шоколадом (дно не должно касаться жидкости) и растопите плитку на водяной бане. Когда она полностью растает, вмешайте масло до однородности.

Такой горячей массой быстро полейте изделия. Хотя это отличная глазурь для пасхи, рецепт также можно использовать для тортов, кексов и других кондитерских изделий.

