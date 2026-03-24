Может легко проглотить человека или корову: эта змея является самой длинной в мире

На Земле больше не обитают гигантские змеи, такие как титанобоа или васуки. Тем не менее, все еще можно встретить довольно крупные экземпляры.

В IFLScience рассказали о змее "Ибу Барон" ("Баронесса" по-индонезийски). Это сетчатый питон длиной 7,22 метра, который, согласно Книге рекордов Гиннесса, официально признан самой длинной из известных диких змей в мире.

Отмечается, что эта змея может легко проглотить теленка или даже взрослую корову. Она почти такая же длинная, как лондонский автобус.

Видео дня

В издании поделились, что "Ибу Барон" весит около 96,5 килограммов, но ее вес измеряли натощак. Эксперты считают, что ее реальный вес составляет более 100 килограммов.

Кроме того, в издании отметили, что неудевительно, что самой длинной змеей в мире является сетчатый питон. Змеи этого вида в среднем достигают 6 метров.

Также в издании добавили, что сетчатые питоны не ядовиты. У этих змей очень сильные мышцы, которые позволяют им душить свою добычу.

Более того, сетчатые питоны опасны для людей. В издании отметили, что только в Индонезии и на Филиппинах зафиксированы десятки случаев, когда змеи полностью пожирали людей. Питоны могут переваривать как мясо, так и кости.

На Земле когда-то жили змеи весом более тонны

Ранее в IFLScience рассказали, что в доисторические эпохи по Земле ползали змеи, размеры которых можно сравнить с грузовиком. По словам палеонтологов, самые большие змеи достигали 14-15 метров в длину и весили более тонны.

Одной из самых известных доисторических змей является Titanoboa cerrejonensis, которая жила около 60 миллионов лет назад. Ее останки обнаружили в начале 2000-х в угольных шахтах Серрехон исследователи из Смитсоновского тропического института и Университета Флориды.

В 2024 году ученые объявили о еще одном гиганте – Vasuki indicus, который жил примерно 47 миллионов лет назад на территории Индии. Палеонтолог Дебаджит Датта сообщил, что самый большой найденный позвонок имел ширину 11 сантиметров. Моделирование показало, что длина тела змеи могла составлять от 11 до 15 метров – потенциально даже больше, чем у Titanoboa.

