'Это все я натворил': Sky News рассказал о последних секундах перед катастрофой в аэропорту Нью-Йорка

Записи переговоров авиадиспетчера и экипажа пожарной машины раскрыли драматические секунды перед ударом.

В международном аэропорту Ла-Гуардия (Нью-Йорк, США) пассажирский самолет авиакомпании Air Canada врезался в пожарную машину прямо на взлетно-посадочной полосе. Перед смертельным инцидентом авиадиспетчер пытался остановить пожарную машину, когда спецтехника пересекала полосу, реагируя на другой вызов, пишет Sky News.

Последние секунды

Аудиозаписи переговоров показывают драматическое развитие событий. Сначала авиадиспетчер разрешил пожарной машине пересечь полосу. Но уже через мгновение резко изменил команду:

"Остановитесь здесь, пожалуйста. Остановитесь, остановитесь, остановитесь!"

По неизвестным причинам водитель не отреагировал. В этот момент самолет, который только что приземлился, врезался носовой частью в транспортное средство, опрокинув его.

Самолет модели Bombardier CRJ-900 прибыл из Монреаля и перевозил около 70 пассажиров и 4 членов экипажа.

Погибли пилот и второй пилот. 41 человек госпитализировали, часть – в тяжелом состоянии, двое спасателей в пожарной машине получили травмы.

Очевидцы описывают хаос в салоне. Пассажирка Ребекка Ликуори рассказала, что люди "ударялись головами и истекали кровью".

Шок и вина

Примерно через 20 минут после катастрофы диспетчер, зафиксированный на записи, сказал:

"Это все я натворил".

Известно, что пожарная машина направлялась на другой вызов – из-за сообщения о странном запахе на борту самолета United Airlines.

Расследованием занимается Национальный совет по безопасности на транспорте. Его председатель Дженнифер Гоменди заявила, что инцидент стал "травматическим" для всех участников, и диспетчера обязательно допросят.

Инцидент в Ла-Гуардия – что известно

Напомним, что после аварии аэропорт временно закрыли – более 600 рейсов отменили. Впоследствии его открыли, но с пониженной пропускной способностью.

Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что ограничения продлятся еще некоторое время. Президент Дональд Трамп назвал трагедию "ужасной" и признал, что произошла ошибка.

Аэропорт Ла-Гуардия считается одним из самых современных в США и оснащен системами отслеживания движения на взлетной полосе.

Вас также могут заинтересовать новости: