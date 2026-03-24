В эпоху войны дронов ВСУ пришлось отойти от общей армейской специализации.

Даже на передовых позициях командиры ВСУ могут пользоваться специальными программами для закупки ударных беспилотников – именно тех, которые лучше всего соответствуют текущим потребностям их подразделения. О том, как работают эти программы, рассказала The New York Times.

Речь идет о том, что в эпоху войны дронов ВСУ пришлось отойти от общей армейской специализации и унификации. Напротив, Украина расширяет ассортимент дронов и позволяет войскам, а не чиновникам, выбирать оружие для себя. "Правительство создало два веб-сайта, Brave1 и DotChain, чтобы боевые подразделения могли выбирать из сотен специализированных моделей военных дронов в соответствии со своим усмотрением и потребностями", – пишут журналисты, добавив, что, по мнению чиновников, децентрализация закупок наилучшим образом согласовывает предложение со спросом.

Программа закупок беспилотников в Украине в ноябре была расширена и охватила 130 бригад. Военные аналитики и украинские чиновники говорят, что они не знают ни одной другой армии в мире, которая бы делала что-то подобное.

Программа отражает тот тип инноваций и адаптации, к которым война вынудила Украину, сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики и бывший офицер морской пехоты США. "Подразделениям на одном участке линии фронта могут понадобиться другие типы беспилотников, чем те, которые работают в других местах", – сказал он.

Как это работает

Украинские военные выделяют каждой бригаде кредиты для использования на веб-сайтах, которые в настоящее время предлагают преимущественно дроны, а также некоторое другое снаряжение. Подразделение может пополнить свой бюджет бонусными баллами за успешные атаки дронов. Кроме того, украинские волонтеры в сотрудничестве с военными в прошлом месяце запустили онлайн-платформу, которая позволяет донорам напрямую вносить деньги на счет конкретной бригады для приобретения оружия.

Военные заходят в интернет-магазин, чтобы просмотреть предложения. Командир может разместить заказ, оплатив его со счета своего подразделения. Система размещает заказ у производителя, создает все необходимые документы и организует отправку оружия. Обычно оно поступает в течение 5-10 дней.

Онлайн-платформа Brave1 позволяет солдатам просматривать сотни моделей дронов, многие из которых от новых производителей, появившихся во время войны. Она связана с системой баллов за ликвидацию российских солдат и уничтожение российского оружия.

Онлайн-платформа DotChain предлагает бригадам покупать дроны и боеприпасы, используя кредит на своих виртуальных счетах. Сейчас у нее меньший выбор, чем у Brave1 – около 30 производителей продают 150 моделей дронов, – но есть планы его расширить.

"Техническое решение похоже на торговую площадку, но на самом деле оно даже лучше привычных нам торговых площадок, потому что наши бригады могут точно видеть, у кого что есть и в каком количестве", – прокомментировал глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Производство дронов для Украины

Напомним, что Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA для подразделений Национальной гвардии Украины. Многомиллионная сделка также предусматривает обучение, логистическую поддержку и дальнейшую совместную разработку беспилотников.

