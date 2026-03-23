Чтобы защитить деревья от грибка и вредителей, опрыскайте их весной.

В начале весны у каждого садовода есть важное задание - нужно опрыскать плодовые деревья. Многие вредители и споры заболеваний зимуют в саду, и сейчас есть отличный шанс их уничтожить. Весенняя обработка поможет предотвратить такие опасные заболевания, как мучнистая роса, парша, монилиоз и ржавчина, что могут уничтожить ваш урожай.

Чтобы не пришлось лечить и обрезать больные растения летом, обработайте их прямо сейчас. Зная, чем опрыскивать деревья весной, вы значительно облегчите себе уход за садом и не допустите распространения болезней.

Когда опрыскивать деревья весной

Ранняя весна считается идеальным временем для обработки сада - растения еще спят, а вот вредители уже проснулись. Поэтому фунгициды уничтожат споры болезней, но не затронут листья и плоды.

Существует правило о том, при какой температуре можно опрыскивать деревья - ночью не должно быть заморозков ниже +2°. Эту норму нужно соблюдать, чтобы средство не замерзло на листьях. Проверьте также прогноз погоды: дождя не должно быть как минимум в следующие два дня, чтобы он не смыл препарат с веток.

Значение имеет и время суток. В сообществе садоводов сформировалось мнение о том, когда лучше опрыскивать деревья - утром или вечером. Считается, что это лучше делать после заката, и тогда средство не высохнет на дневном солнце. К тому же ночью у многих вредителей начинается период активности. Если есть возможность провести работу только в утренние часы, то желательно сделать это до 8:00, чтобы препарат быстро не испарился.

Чем опрыскивать деревья весной в Украине

Первую обработку проводят в период с середины марта до начала апреля. Затем процедуру нужно повторить примерно через 2 недели, чтобы "добить" споры, что пережили первое опрыскивание. Если растения часто болели в прошлом году, то через 10 дней можно опрыскать их в третий раз, но важно успеть до распускания бутонов.

В агромагазинах предлагается большой ассортимент того, чем опрыскивать деревья ранней весной. Среди наиболее популярных препаратов выделяют бордосскую смесь, железный купорос, карбамид, Хорус, Скор, Актара, а также медный купорос, о котором рассказано ниже. Для трех процедур можно использовать как одно и то же вещество, так и чередовать разные.

Не зависимо от выбранного средства, обработку нужно обязательно проводить в медицинской маске, а также желательно в перчатках и очках. Это необходимый шаг, чтобы садовод не отравился. Препарат готовьте по инструкции производителя и не превышайте указанную дозу, чтобы не навредить растению.

Как опрыскивать деревья медным купоросом

Сульфат меди или медный купорос считается одним из самых популярных и эффективных фунгицидов. Это надежный и простой в приготовлении препарат, что рекомендуют многие дачники.

Обработку купоросом проводят ранней весной до расцветания плодовых почек. Лечебная доза составляет 3%, то есть 300 граммов препарата растворяют в 10 литрах воды. Чтобы средство лучше смешалось, порошок сначала разводят в литре горячей жидкости, а потом доливают 9 литров холодной. При этом посуда должна быть не металлической, а пластиковой.

Когда опрыскивать деревья медным купоросом пришло время, наденьте перчатки и медицинскую маску. Перелейте раствор в садовый опрыскиватель и обработайте растения в таком количестве: молодые (до 3 лет) - по 2 литра на саженец, старшие - по 4 литра. Если на ветках уже появились листья, то процедуру уже проводить поздно, иначе на нежной зелени появятся ожоги.

