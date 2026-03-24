Магнитная буря не прекращается: насколько сильно будет штормить 24 марта (график)

Магнитные бури на Земле продолжаются, но постепенно ослабевают.

В последние несколько дней на Земле были довольно сильные магнитные бури. Сегодня, 24 марта, магнитная буря также будет, но уже не настолько интенсивная. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра все еще повышена из-за влияния корональной дыры. Это влияние, вероятно, сохранится в течение следующих нескольких дней, но постепенно будет снижаться.

Как сообщается, 22 марта на Солнце произошел выброс корональной массы. Основная часть материала не направлена ​​к Земле, но все же кратковременное влияние на нашу планету может произойти ближе к 26 марта.

В целом, в течение следующих нескольких дней все еще ожидаются некоторые активные периоды, также ожидаются мериоды магнитных бурь уровня G1 и G2.

Ожидается, что к 26 марта ситуация уже более-менее стабилизируется, хотя исключить кратковременные магнитные бури ученые ве еще не могут.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, поэтому важно заранее позаботиться о себе. В такие дни старайтесь больше отдыхать и избегать перегрузок. Пейте достаточное количество воды, сократите кофе и алкоголь. Полезны лёгкие прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Людям с проблемами сердца стоит держать под рукой необходимые лекарства и чаще контролировать давление. Также рекомендуется уменьшить стресс и не перегружать организм физически и эмоционально.

