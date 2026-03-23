Война вокруг Ирана явно играет Путину на руку, – бывший сотрудник разведки Германии

Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен отметил, что для России высокие цены на энергоносители – настоящий подарок для военного бюджета.

Эскалация конфликта вокруг Ирана усиливает позиции России, а также уменьшает шансы на реальные мирные переговоры о прекращении войны в Украине, сказал в интервью Укринформу бывший вице-президент Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен.

Фон Лорингхофен не исключает, что война может длиться еще долго, и такие случаи уже были.

"Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке вызывает у меня большую тревогу. Прежде всего, неясно, какие конкретные военные цели Соединенные Штаты там на самом деле преследуют. Существует опасность, что США, Израиль и, возможно, весь Ближний и Средний Восток погрязнут в затяжной войне. Мы уже видели подобное развитие событий в Ираке, Афганистане или Ливии. Представление о том, что военной цели можно достичь за несколько недель, в реальности часто оказывается иллюзией", – пояснил он.

Видео дня

Бывший вице-президент Федеральной разведывательной службы Германии подчеркнул, что если конфликт в Иране перерастет в длительную войну или даже в гражданскую войну, это будет иметь значительные геополитические последствия.

"Стратегический фокус Соединенных Штатов еще сильнее сместится с Украины на Ближний Восток", – не исключает фон Лорингхофен.

Вероятно, в таком случае системы Patriot, боеприпасы и другое оборудование "будут усиленно применяться там и в меньшем количестве поступать в Украину".

"Для Украины это создало бы очень сложную ситуацию. Также большую роль играют растущие цены на нефть и газ. Для России высокие цены на энергоносители – настоящий подарок для военного бюджета. Война вокруг Ирана явно играет Путину на руку", – заявил бывший немецкий разведчик.

Фон Лорингхофен скептически настроен в отношении мирных переговоров. Он не видит со стороны России готовности к компромиссам.

"Я не настроен оптимистично, поскольку не вижу никаких признаков готовности России к реальным компромиссам или серьезным переговорам. Соединенные Штаты при Дональде Трампе в значительной степени приблизились к российским позициям. Война вокруг Ирана также укрепляет позиции России – из-за цены на нефть, поставок военного оборудования и техники на Ближний Восток и смещения туда политического фокуса. В таких условиях я вижу мало перспектив для успешных переговоров", – добавил он.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после нескольких дней переговоров делегаций Украины и США в Майами есть сигналы о возможном продолжении обменов военнопленными с РФ. В то же время Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Президент Украины констатировал, что сейчас внимание американской стороны прежде всего сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, но все в мире понимают, что войну России против Украины следует завершать. Зеленский подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы агрессор не получил вознаграждения за войну.

Также мы писали, что издание The Economist считает, что Украина и ее европейские партнеры переживают период разлада. В частности, журналисты отмечают, что постоянные споры вызывает вопрос поставок российской нефти в Европу. Добавляется, что эпизод с нефтепроводом "Дружба" даже вылился во взаимные обвинения в шантаже. Издание рассказало, что европейцам не нравится настойчивое требование Украины принять ее в состав ЕС как можно скорее. Однако, как говорится в публикации, о "разводе" Украины с ЕС говорить еще рано, поскольку все выглядит так, что партнеры просто не могут обойтись друг без друга.

