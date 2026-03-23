Европа незаметно играет важнейшую роль в войне США против Ирана, - WSJ

Благодаря Европе американским войскам проще и дешевле наносить удары по Ирану.

Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать Европу за то, что она остается в стороне от войны с Ираном. Однако многие европейские страны незаметно играют важнейшую вспомогательную роль, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что военные базы европейских стран обеспечивают проведение одной из самых сложных с точки зрения логистики операций, в которых США участвовали за последние десятилетия. Чиновники рассказали журналистам, что в последние недели американские бомбардировщики, беспилотники и корабли заправлялись топливом, вооружались и вылетали с баз в Великобритании, Германии, Португалии, Италии, Франции и Греции.

По словам немецких и американских чиновников, боевые беспилотники управляются с обширной американской базы в Рамштайне в Германии, которая является нервным центром американских операций против Ирана. Бомбардировщики B-1 были сфотографированы во время загрузки боеприпасов и топлива на базе RAF Фэрфорд в Великобритании, а авианосец USS Gerald R. Ford сейчас стоит в доке на военно-морской базе на Крите, где проходит ремонт после повреждений, полученных в результате пожара.

В издании напомнили, что ранее главнокомандующий объединенными силами в Европе Алексус Гринкевич во время выступления в Сенате США заявил, что большинство европейских союзников оказали "чрезвычайно активную поддержку" Вашингтону.

"Расстояния короче, это дешевле, и с нашей сетью баз и союзников гораздо проще проецировать силу", - говорил он.

В издании отметили, что в Европе расположены около 40 американских военных баз и находится 80 000 американских военнослужащих. Эти базы стали плацдармом для операций США как на Ближнем Востоке, так и в Африке.

Кроме того, в издании добавили, что европейские вооруженные силы сократились после окончания Холодной войны, но они остаются надежными союзниками для США. Двусторонние соглашения с европейскими правительствами, в основном заключенных во время противостояния с СССР, позволяют размещать американские боеприпасы, технику и личный состав на европейских базах.

"Расположение Европы - на пересечении Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии - делает ее идеальной для быстрого развертывания во всех направлениях", - заявил в 2025 году Центру анализа европейской политики генерал-майор в отставке Гордон Б. Дэвис, бывший директор по операциям Европейского командования США.

В издании подчеркнули, что некоторые европейские страны стремятся представить свою роль в помощи США исключительно логистической. Например, по словам чиновников, авиабаза Авиано в Италии является крупным объектом ВВС США, на котором базируются самолеты-заправщики, облегчающие проведение дальних бомбардировочных миссий против Ирана. Тем не менее, в начале марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что операции США на итальянских базах "не включают бомбардировки".

Французские военные чиновники рассказали журналистам, что Париж также разрешил разместить американские самолеты-заправщики на своей авиабазе Истр-Ле-Тюбе. Румыния также согласилась разместить у себя американские логистические и разведывательные ресурсы.

"Европа остается основой проецирования силы США в мире, и любые действия по разрыву этих связей с Европой станут огромной потерей для США. Это будет стоить времени, денег и ресурсов", - сказал журналистам Бенце Немет, эксперт по вопросам обороны из Лондонского королевского колледжа.

В армии США растет недовольство войной против Ирана

Ранее HuffPost писало, что в интервью военные США сообщают о чрезмерном стрессе из-за войны против Ирана, а также разочаровании и утрате иллюзий до такой степени, что готовы покинуть армию. Один из военных чиновников заявил, что войска США страдают от "неадекватной защиты и планирования сил" и уже сообщают о серьезных, дестабилизирующих последствиях ударов иранских баллистических ракет и беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о переброске тысяч морских пехотинцев на Ближний Восток для войны в Иране. Военный чиновник, который общался с журналистами, считает, что наземная операция США была бы "абсолютной катастрофой".

