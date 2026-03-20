Микроволновка делает разогрев быстрым и удобным, но не всегда безопасным для определенных блюд.

Даже профессиональные повара активно используют микроволновые печи – с их помощью можно аккуратно растопить шоколад, приготовить овощи на пару, разогреть суп или даже сделать хрустящий бекон.

Однако, несмотря на очевидное удобство, не всякая пища хорошо переносит интенсивный нагрев такого типа. Эксперты из популярного журнала Martha Stewart назвали продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке и объяснили, почему.

Что нельзя разогревать в микроволновой печи – почему это опасно

Чтобы понять, почему та или иная еда плохо переносит быстрый подогрев в микроволновке, полезно разобраться в принципе работы этой техники.

Видео дня

Большинство обычных духовок используют конвекционное тепло: теплый воздух циркулирует внутри камеры и постепенно нагревает пищу снаружи внутрь. Тостеры, электрогрили и жаровни применяют короткие инфракрасные волны, которые быстро подрумянивают поверхность, создавая хрустящую корочку и удерживая влагу внутри. При этом тепло, снова-таки, распространяется главным образом от поверхности к центру.

Микроволновые печи действуют иначе. Они излучают особые электромагнитные волны, проникающие глубоко в пищу. Это заставляет молекулы воды, сахара и жиров быстро вибрировать, в результате чего тепло образуется непосредственно внутри продукта.

При этом такой нагрев происходит неравномерно: в зависимости от блюда одни участки прогреваются быстрее, а другие медленнее, что может не только испортить его конечный вкус, но и создать определенные риски при употреблении.

Что нельзя греть в микроволновке из-за опасности для здоровья

Сперва рассмотрим, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке, так как это может сделать их небезопасными для вашего организма.

Яйца

Вареные яйца могут буквально взорваться при разогреве. Влага внутри превращается в пар, создавая давление, которому некуда выйти. Часто после разогрева яиц таким способом, люди пытаются откусить их и горячий пар с большой скоростью попадает им прямо в рот, создавая риск серьезных внутренних ожогов.

К тому же омлеты и яичницы после микроволновки часто становятся жесткими и "резиновыми".

Как правильно: вареные яйца для подогрева лучше подержать в горячей воде, а омлет – осторожно прогреть в духовке под фольгой.

Острый перец

Разогрев острых перцев также может быть опасным. При нагревании из них испаряется капсаицин – вещество, отвечающее за жгучесть, вследствие чего в закрытой камере микроволновки образуется облако, похожее по действию на перцовый газ. При открытии дверцы пары могут быстро распространиться и привести к раздражению глаз и дыхательных путей.

Как правильно: желательно подогревать перец в духовке или быстро обжарить на сковороде.

Продукты, которые хранились дольше четырех дней

По рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, остатки пищи можно хранить в холодильнике 3–4 дня, а в морозильнике – до 3–4 месяцев. По истечении этого срока снижается как безопасность, так и качество еды, так что никакая микроволновая печь уже не сможет ее "спасти".

Что нельзя разогревать в микроволновке – список продуктов

Теперь рассмотрим, какие продукты нельзя разогревать таким образом, поскольку они просто потеряют свой вкус и свойства. Так что если вы не хотите, чтобы вместо аппетитного завтрака получилась непонятная кашица, лучше обратиться к альтернативным способам разогрева.

Пицца

Несмотря на популярность способа среди молодежи, микроволновка превращает пиццу в мягкие и влажные куски с резиновой корочкой. Пар от соуса и начинки пропитывает основу, из-за чего тесто перестает быть хрустящим и превращается в мягкую "лепешку".

Как правильно: лучше всего использовать духовку или аэрогриль при температуре около 190 °C.

Жареные блюда

Куриные наггетсы, картофель фри и другие жареные закуски в принципе лучше сразу отнести в список, какие продукты нельзя разогревать повторно. От этого они теряют хрустящую текстуру. Влага, скопившаяся под корочкой, размягчает ее, а масло распределяется неравномерно, делая блюдо жирным и размокшим.

Как правильно: в духовке при температуре около 150 °C, лучше всего на решетке.

Паста

Паста после хранения в холодильнике впитывает часть соуса и становится сухой. Микроволновка дополнительно вытягивает влагу, из-за чего макароны становятся жесткими и вязкими. При этом одни участки могут превратиться в кашу, а другие останутся сухими.

Особенно проблематично разогревать блюда со сливочными соусами: жир отделяется от жидкости, в результате чего образуются особо маслянистые участки.

Как правильно: на плите с небольшим добавлением воды или молока и частым перемешиванием.

Запеканки

Большие формы с запеканками прогреваются в микроволновке крайне неравномерно: края могут перегреться, а центр останется холодным.

Как правильно: в духовке при 180 °C, накрыв фольгой и добавив немного воды для образования пара.

Стейк

О том, почему нельзя разогревать в микроволновке стейк, знает каждый любитель этого блюда: корочка становится мягкой, жир нагревается неравномерно, а сочная середина быстро пересушивается.

Как правильно: завернуть стейк в фольгу и прогреть в духовке, после чего быстро обжарить на сковороде для восстановления корочки.

Хлеб

Разогрев хлеба в микроволновке запускает процесс ретроградации крахмала. Из-за неравномерного нагрева образуются плотные, жесткие участки, а текстура становится тягучей.

Как правильно: в тостере или духовке; для больших буханок – слегка сбрызнуть водой и завернуть в фольгу.

