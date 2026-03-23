В Украине провели перерасчет пенсий пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.

С 1 марта чернобыльцам, получающим пенсию по инвалидности, провели перерасчет минимальных выплат. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кого коснулись изменения и какой теперь будет размер пенсии по инвалидности для разных групп.

Перерасчет пенсий в Украине с 1 марта - на сколько повысили выплаты чернобыльцам

Как сообщает ПФУ, с 1 марта 2026 года минимальные пенсии по инвалидности для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы были повышены на коэффициент 1,121. Этот перерасчет прошел в соответствии со статьей 54 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Видео дня

Минимальные пенсии чернобыльцам, имеющим инвалидность, теперь будут такими:

I группе - размер выплаты вырос до 11 048,25 грн (рост на 1 192,54 грн);

II группе - до 8 838,60 грн (рост на 954,03 грн);

III группе и детям с инвалидностью - до 6 813,09 грн (рост на 735,40 грн).

Помимо этого, перерасчет пенсий в 2026 году коснулся и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I категории и членов их семей - тех, чьи выплаты рассчитывались с учетом заработной платы за работу по ликвидации последствий катастрофы или пятикратного размера минимальной зарплаты в размере возмещения фактического ущерба.

Перерасчет пенсий провели путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывался при исчислении пенсии: 7 994,47 грн × 1,115 × 1,121 = 9 992,40 грн.

