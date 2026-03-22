Рассказываем, чем полить огурцы, чтобы было много завязи без магазинной "химии".

Огурцы из собственного огорода - гордость каждого дачника. Но, чтобы получить богатый урожай, овощу нужен правильный уход и регулярная подкормка. Не спешите бежать в магазин за "химией" - органическое удобрение для огурцов есть у вас дома, а его эффективность проверена не одним поколением садоводов.

Чем удобрять огурцы, чтобы был хороший урожай

Домашнее удобрение для огурцов - в открытом грунте или теплице - найдется на каждой кухне. Речь идет об обычном молоке, пишет немецкий портал chip.de.

Для нас это привычный продукт, а для зеленого овоща - настоящий кладезь питательных веществ:

молоко богато кальцием, калием и магнием, которые укрепляют растение и стимулируют его рост;

молоко содержит белки и ферменты, которые работают как натуральная защита - особенно против грибковых заболеваний, в том числе мучнистой росы.

Кроме этого, попадая в почву, молоко запускает размножение полезных микроорганизмов - они в свою очередь улучшают ее структуру и создают идеальные условия для роста огурцов.

Как использовать удобрение из молока для огурцов:

нужно взять обезжиренное молоко и развести его в воде в соотношении 1:10;

молочной смесью следует поливать огурцы примерно раз в две недели, совмещая с обычным уходом за растениями.

Чтобы не навредить огурцам, поливать их лучше утром и строго под корень - листья при этом смачивать не нужно. Это убережет растение от ожогов и лишней влаги на зелени.

Также следите за балансом удобрений в почве и не допускайте переувлажнения - избыток влаги может спровоцировать гниение корней.

