Молдова готова присоединиться к 'коалиции желающих', – Санду

Президент Молдовы отметила, что её страна уже оказывает поддержку Украине, в частности, проводит обучение сапёров.

Молдова выразила готовность участвовать в "коалиции желающих", заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности, сообщает NewsMaker.

Санду отметила, что Молдова и так уже оказывает поддержку Украине во время полномасштабной войны, которую начала Россия.

"Молдова выразила готовность участвовать в этой "коалиции желающих". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, проводим обучение саперов. И это именно то, что мы можем делать и что мы предложили, если члены "коалиции желающих" примут решение о присоединении нашей страны", – пояснила президент Молдовы.

Она подчеркнула, что такое членство не противоречит конституции Молдовы.

"Важно, чтобы мы тоже были частью этих усилий. Как я уже говорила, наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине закончится", – добавила Санду.

В то же время, по ее словам, вопрос о вступлении Молдовы должны рассмотреть участники "коалиции желающих".

"В эту коалицию входят страны ЕС и государства-кандидаты. Предполагаю, что в ближайшие недели или месяц-два примут решение", – сказала президент Молдовы.

Загрязнение Днестра в результате атаки РФ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент Молдовы Мая Санду объявила экологическую тревогу из-за загрязнения реки Днестр, произошедшего в результате обстрелов территории Украины российскими войсками. Она добавила, что страна будет принимать меры для защиты населения. Известно, что в результате российского удара по украинской Новоднестровской ГЭС нефть попала в реку. Санду подчеркнула, что Россия несет полную ответственность за этот инцидент.

Также мы писали, что министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова и вручило ему ноту протеста из-за российского обстрела, который привел к утечке нефтепродуктов в реку Днестр. Российскому послу передали бутылку с водой, набранной в загрязненной реке. В МИД Молдовы заявили, что Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева. Ведомство подчеркнуло, что Молдова решительно осуждает это нападение.

