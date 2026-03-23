США рассматривают возможность привлечения наземных войск к войне с Ираном, – NYT

В регионе могут развернуть тысячи военных.

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность развертывания наземных войск для поддержки операции против Ирана. Может быть задействована, в частности, боевая бригада из состава 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что сейчас идет "осторожное планирование". Однако ни Министерство войны США, ни Центральное командование никаких приказов не давали и отказываются от комментариев.

"Боевые силы будут предоставлены из "Сил немедленного реагирования" 82-й воздушно-десантной дивизии – бригады численностью около 3 000 солдат, способной развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Эти силы могут быть использованы для захвата острова Харг – главного центра экспорта нефти Ирана", – говорится в материале.

Если президент США Дональд Трамп даст "зеленый свет" на захват острова, может произойти атака с участием около 2 500 военнослужащих из 31-й экспедиционной группы морской пехоты. Она как раз направляется в регион.

Учитывая, что аэродром острова Харг был поврежден бомбардировками со стороны США, бывшие американские командиры предполагают, что сначала будут задействованы морские пехотинцы, чьи инженеры-саперы смогут быстро отремонтировать аэродром и другую инфраструктуру аэропорта. Уже затем Военно-воздушные силы США смогут доставлять туда материалы и припасы, а также, при необходимости, наземные войска самолетами C-130.

"В таком случае не исключено, что войска 82-й воздушно-десантной дивизии подкрепят морских пехотинцев. Преимущество привлечения десантников заключается в том, что они могут прибыть в течение ночи. Недостатком является то, что у них нет тяжелой техники, такой как бронированные машины, которая обеспечила бы защиту в случае контратаки иранских войск", – отмечает издание со ссылкой на заявления бывших чиновников.

Войска 82-й воздушно-десантной дивизии могут быть задействованы для замены морских пехотинцев после первого этапа атаки на остров. Штаб дивизии, вероятно, будет использоваться для планирования и координации миссии.

CBS News со ссылкой на военные источники отмечает, что планы США по отправке на Ближний Восток еще нескольких тысяч морских пехотинцев не претерпели изменений.

На прошлой неделе из Калифорнии в регион отправилась вторая экспедиционная группа морской пехоты в составе около 2 200 морских пехотинцев и трех военных кораблей. Ее развертывание на месте может занять не менее трех недель.

"Первое экспедиционное подразделение морской пехоты, прибывающее из Тихого океана, все еще направляется в регион. Подразделениям 82-й воздушно-десантной дивизии также поручено готовиться к развертыванию", – говорится в материале.

Анонимные собеседники сообщили, что Трамп еще обдумывает, размещать ли наземные силы в регионе. Однако до сих пор не ясно, при каких обстоятельствах президент США разрешит использование наземных войск.

Издание Ynet со ссылкой на источники сообщает, что Соединенные Штаты Америки выбрали дату для завершения войны против Ирана. Отмечается, что вероятные переговоры между Тегераном и Вашингтоном могут состояться в Пакистане.

The Economist пишет, что у Трампа есть 4 варианта действий в войне против Ирана, но ни один из этих путей не гарантирует Штатам победы. В частности, американский лидер может попытаться представить войну как завершившуюся победой, заявив об "уничтожении" военных возможностей Ирана.

