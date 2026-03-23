Как найти Айфон, если он выключен или разряжен: хитрый способ от Apple

Даже если ваш iPhone полностью разрядился, его все еще можно найти – при условии, что некоторые настройки были включены заранее. Пользователям объяснили, как это работает и почему потеря смартфона не всегда означает конец поисков.
Многие считают, что разряженный iPhone становится "невидимым", но у Apple есть хитрый механизм, который может держать его в поле зрения даже после отключения питания, пишет Supercar Blondie.
Как отследить потерянный iPhone
Apple использует сеть Find My Network – децентрализованную систему, через которую устройства Apple помогают определить местоположение друг друга.
Если функция Find My Network включена на iPhone до его потери, вы все еще можете увидеть последнюю его локацию – до 24 часов после выключения. В режиме энергосбережения это время обычно составляет 5 часов.
Чтобы найти iPhone после потери, убедитесь, что в настройках телефона активированы:
- Find My iPhone (Найти iPhone)
- Find My Network (Сеть Локатора)
- Send Last Location (Последняя геопозиция).
Последняя настройка особенно важна: она автоматически сохраняет координаты устройства, когда заряд остается критически низким.
Если телефон уже потерян, вы можете:
- открыть приложение Find My на другом устройстве Apple;
- либо зайти на сайт iCloud и использовать Find Devices для поиска
Если iPhone зарегистрирован в вашей учетной записи, вы увидите на карте либо текущее местоположение, либо последнее доступное, до тех пор, пока устройство не перешло в недоступный режим.
Если вы не можете найти iPhone, активируйте Lost Mode – режим потерянного устройства. Он удаленно блокирует дисплей паролем, отключает Apple Pay и позволяет отобразить на экране сообщение с вашим номером телефона для связи
"С правильно настроенным Find My у вас есть шанс обнаружить свой iPhone даже когда аккумулятор разрядился – особенно если были включены все ключевые опции заранее", – отметили эксперты.
