В Литве на границе с Беларусью упал и взорвался беспилотник

На месте падения беспилотника был обнаружен двигатель, который используется в некоторых дронах.

В ночь на понедельник, 23 марта, в приграничном районе Литвы – селе Лависас Варенского района Литвы, что на границе с Беларусью, упал и взорвался неизвестный беспилотник, сообщает LRT.

Издание отмечает, что дрон, вероятно, упал и взорвался вблизи озера. Представитель армии Литвы, майор Гинтаутас Чюнис рассказал, что пока продолжается сбор обломков объекта.

Добавляется, что о том, какой именно объект упал в Литве, официально можно будет говорить только после завершения расследования. Однако уже сейчас можно предположить, что это мог быть беспилотник.

В частности, на это указывает воронка на месте удара. Примечательно, что также был найден двигатель, который используют в некоторых дронах. По словам майора литовской армии, взрывчатых веществ не найдено, но это не означает, что их не было.

На видео, снятом ночью, слышен звук летящего объекта, взрыв и вид горящих обломков. Согласно данным камер наблюдения, инцидент произошел в 03:04 23 марта. Как рассказали местные жители, они действительно в это время слышали звуки, похожие на пролет беспилотника, а затем взрыв.

Волонтер и эксперт по беспилотникам Арунас Кумпис, который, как отмечается, воевал в Украине, рассказал изданию, что звук очень похож на беспилотник типа Shahed.

Примечательно, что в литовской армии отметили, что радары, наблюдающие за небом, не фиксировали объектов, которые могли бы проникнуть в воздушное пространство страны.

"Если действительно подтвердится, что это был дрон, который проник [в воздушное пространство], но не был зафиксирован средствами наблюдения за воздушным пространством, то это, безусловно, будет вопросом, который нужно будет решить. То, что видит радар и чего он не видит, почему он это видит или не видит – это отдельная тема, которая является достаточно деликатной, и, конечно, эту информацию очень хочет увидеть наш враг, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Безусловно, мы хотели бы видеть все, что летит, но не все средства позволяют это", – рассказал представитель армии.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах России развернуть наземные станции управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и на четырех станциях на территории Беларуси. Зеленский заявил, что страна будет соответствующим образом реагировать, и поручил проинформировать партнеров и представителей СМИ о данных, которые можно обнародовать. Президент Украины добавил, что есть доказательства того, что Россия предоставляет разведывательную информацию властям Ирана.

Также мы писали, что в Чехии полиция и оборонное предприятие, производящее дроны для Украины, расследуют обстоятельства пожара на заводе в городе Пардубице на предмет возможного российского следа. В полиции Чехии предполагают, что этот инцидент был спланирован, поскольку чешские СМИ получили электронные письма от группы, взявшей на себя ответственность за пожар. Отмечается, что хотя ответственность взяла на себя антиизраильская группа, в полиции Чехии рассматривают и другие версии, в частности, возможную связь с Россией.

