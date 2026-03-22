Проведите правильную обрезку розы, чтобы куст красиво распустился.

Как правильно обрезать розы - знание, которым должен обладать каждый цветовод. Это обязательная весенняя процедура на клумбе. Обрезка помогает омолодить кусты, простимулировать появление новых бутонов и избавиться от умерших веток. Королева сада обязательно оценит такую заботу и зацветет как никогда прежде.

Когда обрезать розы весной

Санитарная обрезка кустов проводится примерно с конца марта по середину апреля. Перед тем, как обрезать розы, осмотрите кусты. Браться за секатор нужно в момент, когда почки уже увеличились в размерах и позеленели, но еще не раскрылись.

В выборе дня, когда обрезать розы, поможет также прогноз погоды. Процедура должна выпадать на число, когда не будет дождя и сильного ветра. Желательно, чтобы погода была солнечной - тогда порезы на растении быстрее заживут.

Как обрезать розы весной правильно

Чтобы минимально травмировать растения, не забудьте подготовить инструмент. Поэтому перед тем, как обрезать розу весной, хорошо наточите секатор и продезинфицируйте спиртом.

Далее проводится санитарная обрезка. Общие правила того, как обрезать розу, одинаковы для всех подвидов: удаляем сломанные, больные, слишком слабые ветки. Срез должен быть белым и чистым - если видны следы заболевания, то продолжайте убирать материал, пока сердцевина не будет здоровой. Также уборке подлежат побеги, которые растут по направлению внутрь куста.

Следующей необходима формирующая обрезка, запускающая формирование новых цветков и зависящая от сорта. Чайно-гибридные цветки стригут наиболее интенсивно, оставляя куст высотой не более 20 сантиметров. У них удаляют все побеги, которым больше двух лет, а однолетние укорачивают до пятой почки.

Метод того, как обрезать плетистую розу весной, немного отличается. Уберите самые старые ветки возрастом 4-5 лет, которые начали плохо цвести. При этом основные скелетные побеги трогать не стоит. Также удалить можно слабые и перекрестные плети. Боковые ветви слегка укорачивают, оставляя самые сильные почки.

Разобравшись с тем, как обрезать плетистую розу, закрепите плети на горизонтальной опоре. Таким образом вы стимулируете куст цвести по всей длине ветки, а не только на верхушке.

