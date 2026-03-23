Для выращивания овощей на окне вообще не нужны семена в упаковке.

Свежие помидоры - довольно дорогое удовольствие в несезон, более того, часто овощи из супермаркета на вкус какие-то "пластмассовые", что неудивительно, ведь выращивают их в теплицах. И если вам хочется съесть сочный овощ в любое время года, то лучше разобраться, как вырастить помидоры на подоконнике, чтобы не тратить деньги на магазинную продукцию сомнительного качества.

Помидоры на подоконнике круглый год можно растить и самостоятельно, вообще отказавшись от овощей из супермаркета. Более того - разница между покупными овощами и теми, которые вы вырастите дома, огромна. Существует один простой лайфхак, как вырастить помидоры дома в горшке или контейнере вообще без семян, то есть, без посевного материала в упаковке, как вы привыкли.

Для этого нужно купить в магазине один самый спелый помидор из всех, которые вы только сможете найти. Принести его домой, вымыть, нарезать на 5-6 кружочков. Взять контейнер, в который вы будете высаживать овощ, или горшок, наполнить его влажной почвой примерно на 2/3. Разложить помидор на земле, слегка присыпать ею же, опрыскать чистой водой из пульверизатора.

Видео дня

Если вы поймете, как правильно выращивать помидоры на окне, обеспечите им достаточное освещение и температуру (20-25 градусов Цельсия днем и не ниже 10-15 градусов Цельсия ночью), то уже через 10-14 дней увидите "зеленый ковер".

Помните, что для желаемого результата почва всегда должна быть слегка влажной, соответственно, не допускайте ее пересыхания и постоянно увлажняйте из пульверизатора.

Как вырастить настоящие помидоры на подоконнике - что делать дальше

После того, как появятся первые "настоящие" листики, вам нужно будет отобрать самые сильные экземпляры, а слабые выбросить. Лидеров пересадить в отдельные горшочки, держа их за листья, а не за стебли. Далее останется лишь полить каждый саженец и убрать в теплое, хорошо освещенное место. Когда помидоры на подоконнике приживутся, за ними нужно будет ухаживать так же точно, как и теми, которые вы привыкли выращивать из покупных семян.

Например, следите за местом, где расположена рассада - оно должно быть солнечным, защищенным от ветра и сквозняков. Также важно постоянно поддерживать влажность почвы и избегать переувлажнения. Можете пробовать землю пальцем, и если она сухая - поливать. Как только помидоры начнут цвести, начинайте удобрять их подходящими составами, чтобы укрепить растения.

Будет отлично, если вы соорудите колышки или шпалеры для каждого растения - это поможет предотвратить слом побегов. Также рекомендуем внимательно отнестись к пикировке. Если вы купили себе кустовой сорт томатов для выращивания на балконе, то удалять боковые побеги, как это обычно делается, не нужно, но если вам захотелось вырастить высокорослый сорт, то процедура обрезки боковых побегов в пазухах листьев обязательна - так растение направит силы на образование плодов, а не развитие "лишних" отростков.

