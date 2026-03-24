Ученые нашли в голосе скрытый сигнал, который предсказывает развитие болезни Альцгеймера

Это открытие уже сейчас меняет подход к лечению деменции.

Ранние признаки болезни Альцгеймера могут быть скрыты в том, как человек говорит, но пока не совсем ясно, какие именно детали нашей дикции являются наиболее критичными для диагностики. Исследование 2023 года показывает, что с возрастом то, как мы что-то говорим, может иметь большее значение, чем то, что мы говорим.

Исследователи из Университета Торонто полагают, что темп повседневной речи может быть лучшим индикатором когнитивного спада, чем трудности с поиском нужного слова, пишет ScienceAlert. "Наши результаты указывают на то, что изменения в общей скорости речи могут отражать изменения в мозге", – заявлял когнитивный нейробиолог Джед Мельцер во время публикации результатов исследования.

Почему после 60 лет слова подбирать сложнее

Это говорит о том, что скорость речи следует проверять в рамках стандартных когнитивных оценок, чтобы помочь врачам быстрее выявлять снижение когнитивных функций и помогать пожилым людям поддерживать здоровье мозга по мере старения. Лефология, также известная как феномен "вертится на кончике языка", знакома как молодым, так и пожилым людям. Но по мере того как мы становимся старше, поиск названий для вещей может становиться все более сложной задачей, особенно после 60 лет.

Чтобы выяснить причину этого, исследователи попросили 125 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 90 лет подробно описать определенную сцену. Затем участникам показывали изображения повседневных предметов, одновременно давая прослушивать аудиозаписи, призванные либо помочь им, либо запутать.

Например, если участникам показывали метлу, в аудио могло прозвучать слово, рифмующееся с оригиналом, что помогало вспомнить нужное название. Но, с другой стороны, аудио могло предложить связанное слово, например "швабра", которое на мгновение сбивало мозг с толку.

Теория скорости обработки информации

Чем быстрее была естественная речь человека в первом задании, тем быстрее он давал ответы во втором задании. Результаты согласуются с "теорией скорости обработки информации", которая утверждает, что в основе когнитивного спада лежит общее замедление когнитивных процессов, а не замедление работы конкретно центров памяти.

"Очевидно, что пожилые люди значительно медленнее молодых выполняют различные когнитивные задачи, включая задачи по воспроизведению слов, такие как называние картинок, ответы на вопросы или чтение написанных слов", – поясняет группа под руководством психолога из Университета Торонто Хси Т. Вэй.

"В естественной речи пожилые люди также склонны допускать больше пауз и запинок (например, "э-э" и "м-м") между словами и имеют в целом более низкую скорость речи".

Речевые паттерны и искусственный интеллект

В статье 2024 года для издания The Conversation исследователь деменции Клэр Ланкастер отметила, что исследование из Торонто "открыло захватывающие возможности, показав, что не только то, что мы говорим, но и то, как быстро мы это говорим, может выявить когнитивные изменения".

Недавно некоторые алгоритмы ИИ использовали речевые паттерны для прогнозирования диагноза Альцгеймера с точностью 78,5%. Другие исследования показали, что пациенты с большим количеством признаков амилоидных бляшек в мозгу в 1,2 раза чаще демонстрируют проблемы, связанные с речью.

Будущее диагностики деменции

Амилоидные бляшки являются отличительным признаком болезни Альцгеймера, как и тау-клубки. В 2024 году исследователи из Стэнфордского университета провели исследование, которое показало, что более длительные паузы и замедленный темп речи связаны с более высоким уровнем спутанных тау-белков.

Данные нейровизуализации 237 когнитивно здоровых взрослых позволяют предположить, что те, у кого нагрузка тау-белком выше, склонны к более медленному темпу речи, более длительным паузам между фразами и большему количеству пауз в целом.

Интересно, что участники с большим количеством тау-белка в мозгу не испытывали больших трудностей с поиском правильного ответа в тестах на запоминание. Возможно, люди, сталкивающиеся с ранними проблемами памяти, все еще находят верный ответ; просто им требуется больше времени, чтобы прийти к нему, что приводит к замедлению речи с большим количеством пауз.

Если это так, то паттерны речи во время тестов на запоминание могут предоставить совершенно новые данные о неврологическом состоянии человека, которые не фиксируются традиционными тестами.

"Это предполагает, что изменения в речи отражают развитие патологии болезни Альцгеймера даже при отсутствии явных когнитивных нарушений", – подчеркивают авторы исследования 2023 года.

"Может быть особенно плодотворным изучение речи во время выполнения задачи по припоминанию истории через некоторое время", – пишет команда.

Теперь необходимы долгосрочные исследования, чтобы проследить за участниками, которые медленнее справляются с тестами на запоминание, и увидеть, действительно ли у них в будущем разовьется деменция или когнитивные проблемы. В конце концов, наличие повышенного уровня тау-клубков или амилоидных бляшек в мозгу еще не означает, что человек обречен на болезнь Альцгеймера.

Хотя впереди еще много работы, ученые приближаются к расшифровке нюансов человеческой речи, чтобы понять, что наши слова говорят о нашем мозге.

