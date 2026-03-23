'Если всё пойдёт по плану': Трамп заговорил об открытии Ормузского пролива

По его мнению, США и Иран могли бы совместно контролировать этот стратегически важный для поставок нефти пролив.

Президент США Дональд Трамп допускает открытие стратегически важного Ормузского пролива в ближайшее время. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Bloomberg.

Трамп отметил, что пролив может быть открыт, то есть судоходство по нему будет полноценно восстановлено уже в ближайшее время, "если все пойдет по плану".

Он высказал мнение, что США и Иран могли бы совместно контролировать пролив.

Американский лидер также подтвердил, что США отложат удары по энергетической инфраструктуре Ирана после того, что он назвал "продуктивными переговорами" с этой страной.

Глава государства сообщил, что его специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер вечером 22 марта провели переговоры с "высокопоставленным лицом" с иранской стороны, утверждая, что обе стороны заинтересованы в "заключении соглашения" и вновь поговорят в понедельник по телефону.

По словам политика, Иран на переговорах представляет "высокопоставленное лицо", хотя это и не Верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

"Посмотрим, как это пойдет, и если все сложится хорошо, мы в конце концов решим этот вопрос. Иначе мы просто продолжим бомбить изо всех сил", – отметил Трамп.

Издание ссылается на сообщение агентства Fars, которое отмечает, что "прямого или косвенного общения" с главой США не происходило, тогда как иранские чиновники пока не комментировали эту ситуацию.

Возобновление поставок нефти через Ормузский пролив приведет к падению цен на нефть, что, в свою очередь, повлечет за собой снижение цен на АЗС, констатирует СМИ.

Блокировка Ормузского пролива

Как сообщал УНИАН, 3 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Иранский высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции сообщил, что страна будет обстреливать любые суда, которые попытаются пройти по этому маршруту.

18 марта генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны НАТО обсуждают совместное разблокирование Ормузского пролива.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, еще 20 марта рассматривал планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив.

