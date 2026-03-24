Весна – подходящее время для обрезки денежного дерева и начала подкормок.

Март – прекрасное время, чтобы подумать о том, где лучше разместить денежное дерево, которое любит яркий рассеянный свет. Как пишет сайт Homes and Gardens, солнечный подоконник с большим количеством непрямого света обычно подходит лучше всего, а если на него попадает немного мягкого утреннего солнца, то еще лучше. Без достаточного количества света растение может начать вытягиваться и выпускать длинные стебли, которые не очень крепкие и привлекательные. Если такого окна нет, то можно досвечивать растение специальной лампой.

В марте эти растения пробуждаются, и им требуется немного больше внимания и ухода. Проверьте верхний слой почвы на сантиметр или два: если он сухой, пора полить ваше денежное дерево. Тщательно смочите его и убедитесь, что лишняя вода стечет. Не оставляйте горшок в воде, поскольку эти растения склонны к гниению корней, если их оставить слишком влажными.

Суккуленты, к которым относится толстянка (или Crassula arborescens, серебристо-нефритовое растение, серебристо-долларовое растение, китайский нефрит, денежное растение или денежное дерево), предпочитают режим замачивания и высыхания, а не постоянное влажное увлажнение. В марте это обычно сводится к поливу примерно каждые 1–2 недели, в зависимости от освещения, тепла и сухости воздуха в вашем помещении.

Осторожные подкормки

После нескольких тихих месяцев зимнего покоя растение готово к легкой подкормке. Мягкое, сбалансированное удобрение, специально разработанное для суккулентов, которое вносится раз в 4–6 недель, будет стимулировать новый рост, не повреждая стебли.

Простое правило: подкармливайте весной и летом, а затем полностью прекратите подкормку осенью и зимой. Вашему денежному дереву не нужны дополнительные питательные вещества во время отдыха, и такой подход упрощает уход и предотвращает перекормку.

Формирование

Также март – идеальное время для обрезки. Можно укоротить длинные стебли чуть выше листового узла, чтобы стимулировать более кустистый рост и появление новых почек ниже, и обязательно используйте чистые, острые ножницы, чтобы не повредить растение.

Совет по пересадке: если корни распространяются по поверхности или почва плохо дренируется, возможно, пришло время пересадить растение в свежую, хорошо дренированную смесь для суккулентов. Выберите горшок немного больше, чем текущий корневой ком – денежные деревья любят уют, и даже небольшая корректировка может помочь им процветать.

Немного внимания

Даже при тщательном уходе ваша толстянка иногда будет демонстрировать признаки того, что ей нужна дополнительная помощь. Если растение начинает выглядеть длинноногим, это обычно означает, что ему не хватает света. Листья, которые желтеют или становятся мягкими на ощупь, часто свидетельствуют о чрезмерном поливе, тогда как сморщенные или морщинистые листья являются признаком того, что растению нужно немного больше влаги.

Главное – внимательно наблюдать за растением и постепенно вносить коррективы – резкие изменения могут быть для него стрессовыми. Уделяя внимание и реагируя терпеливо, вы создадите условия для сильного, здорового роста, который действительно будет процветать в течение весны.

Как спасти денежное дерево

Напомним, что толстянка – это неприхотливый суккулент. Но она очень не любит перелива, засухи и недостатка солнца. Избыток солнца может привести к ожогам на листьях. Лучше обеспечить яркий рассеянный свет и постепенно приучать к прямым лучам. При правильном уходе денежное дерево может жить десятилетиями и оставаться крепким и декоративным.

