24 марта в Украине чествуют две профессии и молиться Богородице.

Двадцать четвертый день марта интересен для украинцев, поскольку в нашей стране отмечается два профессиональных торжества. Также в сегодняшнюю дату есть важное христианское событие, поэтому верующим также стоит ознакомиться с тем, какой сегодня праздник церковный. Народные верования устанавливают несколько запретов сегодняшнего дня.

Какой сегодня праздник в мире

24 марта на планете известно как Международный день борьбы с туберкулезом. Ежегодно от этой болезни легких умирает более миллиона человек. Цель сегодняшней акции - повысить осведомленность общества о профилактике и лечении заболевания, а также оказать поддержку больным.

Есть также другие всемирные праздники сегодня - День достижений, День борьбы с депрессией, День изюма в шоколаде и День посадки деревьев.

Какой сегодня праздник в Украине

В честь международного торжества, посвященного борьбе с туберкулезом, Украина празднует День фтизиатра. В этот профессиональный праздник поздравить нужно специалистов по борьбе с заболеванием и пожелать им самим крепкого здоровья.

Есть еще профессиональное событие - День мастера маникюра. Эти специалисты хоть и не спасают жизни, зато помогают нам ухаживать за руками, выразить свою индивидуальность и получить эстетическое удовольствие. Поэтому они тоже принимают поздравления от благодарных клиентов.

Какой сегодня церковный праздник

По новому стилю 24 марта в православии наступает канун торжества Благовещение Пресвятой Богородицы, а также чествуется память монаха Захария из Киево-Печерской лавры. Те верующие, кто до сих пор придерживается староцерковного стиля, отмечают сегодня праздник памяти патриарха Софрония Иерусалимского.

Какой сегодня праздник в народе

С давних времен до наших дней сохранились приметы о сегодняшней дате:

если снег и лед уже полностью растаяли, то морозов больше не будет;

пасмурное небо предвещает теплый апрель;

если утром сгустился туман, то хорошо уродят зерновые культуры;

вороны начали строить гнезда - к оттепели.

Поскольку завтра, 25 числа, будет Благовещение, наши предки готовились к нему заранее. Поэтому народный праздник сегодня в Украине посвящали молитвам Деве Марии о прощении грехов, защите жилья от беды, благословении в делах.

День в целом считается удачным для домашних дел, но все их нужно закончить до полудня. Украинцы занимались уборкой, мыли окна, сажали рассаду овощей и плодовые деревья. Из жилья выносили изношенную одежду, сломанную мебель и другие ненужные вещи, сжигая их в костре. С помощью такого обряда надеялись избавиться от старых жизненных проблем.

Что нельзя делать сегодня

Как уже говорилось ранее, не стоит сегодня работать по дому и в огороде во второй половине дня. Также запрещается в праздник 24 марта ругаться матом, завидовать другим, заниматься рукоделием. Не стоит также пересчитывать монеты, иначе начнутся финансовые проблемы.

Вас также могут заинтересовать новости: