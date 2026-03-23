Судьба 96 американских вертолетов Apache для Польши предрешена: стороны подписали соглашения

Первые AH-64E Apache должны появиться в Польше в 2028 году.

Власти Польши объявили о подписании компенсационных соглашений между компаниями Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 1 и Lockheed Martin. Это событие считается важной вехой в процессе формирования польского парка вертолетов AH-64E Apache и соответствующей технической поддержки, пишет WP Tech.

Отмечается, что заключенные соглашения формально открывают процесс внедрения технологий, а также начало строительства полной специализированной инфраструктуры для вертолетов Apache на заводе Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 1.

"Apache - это огромный шанс. Не только для нашей обороны, что очевидно. Это также шанс для этих конкретных предприятий... Вы дождались в Лодзе крупнейшего в истории контракта между Польшей и США. 96 вертолетов Apache", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Согласно подписанным соглашениям, первые AH-64E Apache должны появиться в Польше в 2028 году. В издании напомнили, что сейчас в Польше находится восемь взятых в лизинг американских вертолетов в варианте AH-64D.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что после получения 96 вертолетов AH-64E Apache Польша станет второй страной мира по количеству этих вертолетов в своем парке, уступив только США.

Эксперт журнала Lotnictwo Aviation International Лукаш Пахольски в разговоре с журналистами заявил, что AH-64E Apache является одним из лучших боевых вертолетов в мире.

В издании напомнили, что AH-64E Apache способен развивать скорость до 300 км/ч и действовать на высоте до 6,1 км. Вертолет вооружен 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами Hellfire, но может нести и другой арсенал.

В Европе показали боевые вертолеты нового поколения

Ранее Airbus Helicopters представила свои концептуальные предложения для программы НАТО NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability), целью которой является создание среднего многоцелевого вертолета к 2035-2040 годам.

Вместо одной машины компания предложила концепцию из двух взаимодополняющих платформ. Первая - это классический вертолет для широкого круга задач, который внешне напоминает доработанный средний многоцелевой вертолет Airbus H160. Вторая концепция - это высокоскоростной аппарат комбинированной схемы, развивающий идеи, заложенные в демонстраторах Eurocopter X3 и RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft).

