Бобры превратили реку в мощный поглотитель углерода: как они это сделали

Ученые провели 13-летний эксперимент с бобрами в Швейцарии и рассказали об ошеломляющих результатах.

Когда речь заходит об изменении климата, на ум не приходят бобры, но эти животные делают то, чего никто не может повторить.

Как пишет Earth, эти животные перестраивают ландшафты таким образом, что помогают извлекать углерод из воздуха и удерживать его внутри водоемов. Ручьи, которые когда-то текли быстро, замедляются. Вода разливается. Образуются водно-болотные угодья.

Со временем эти изменения накапливаются. То, что выглядит как беспорядочный участок затопленной земли, превращается в систему, которая незаметно накапливает углерод год за годом.

Видео дня

Скрытый сдвиг в поведении рек

Более пристальный взгляд на один участок на севере Швейцарии показывает, насколько мощным может быть этот сдвиг. Сообщается, что за 13 лет водно-болотное угодье накопило около 1194 тонн углерода. Это составляет примерно 10,1 тонны углекислого газа на гектар в год. В соседних районах, где бобров нет, эти цифры даже близко не приблизились.

Это важно, потому что небольшие ручьи, особенно те, что находятся в начале речных систем, играют большую роль в перемещении углерода в окружающей среде.

Когда бобры вмешиваются, они меняют это движение. Вода замедляется, осадки оседают, и органический материал накапливается, а не смывается.

Исследовательская группа измеряла как углерод, выбрасываемый в воздух, так и углерод, хранящийся в земле, что дало полную картину происходящего.

Что происходит, когда бобры строят

Плотины бобров перестраивают целые системы. Вода разливается по окружающей земле, повышая уровень грунтовых вод и создавая водно-болотные угодья. Эти участки задерживают осадки и удерживают как органическое вещество, так и растворенный углерод.

"Результаты показывают, что бобры не просто меняют ландшафты: они коренным образом меняют движение CO2 в них. Замедляя течение воды, задерживая осадки и расширяя водно-болотные угодья, они превращают ручьи в мощные поглотители углерода", - прокомментировал ученый Джошуа Ларсен.

Этот сдвиг немал. Водно-болотные угодья, созданные бобрами, накапливали углерод в десять раз быстрее, чем аналогичные ландшафты без них.

Разница заключается в том, как вода, почва и растительный материал взаимодействуют после замедления и расширения потока.

Система, которая накапливает больше углерода

В исследовании отслеживался полный углеродный баланс участка. В среднем водно-болотное угодье накапливало около 98,3 тонн углерода в год. Большая часть этого углерода поступала из растворенного неорганического углерода, который улавливался и удерживался под поверхностью.

Наблюдались сезонные колебания. Летом, когда уровень воды падал и обнажалось больше осадочных пород, выброс углекислого газа на короткое время превышал накопление. Система действовала как источник, а не как поглотитель.

"Всего за чуть более чем десятилетие изученная нами система уже превратилась в долгосрочный поглотитель углерода, намного превосходящий то, что мы могли бы ожидать от неуправляемого речного коридора", - отметил доктор Лукас Халлберг.

Он отметил, что это подчеркивает огромный потенциал восстановления, осуществляемого бобрами, и дает ценные сведения о потенциальном планировании землепользования, стратегиях восстановления дикой природы и климатической политике.

Углерод, запертый в ландшафте

Со временем углерод, накопленный в этих водно-болотных угодьях, становится все труднее высвободить.

Осадки накапливаются слой за слоем. Мертвая древесина из близлежащих лесов накапливается и медленно разлагается. Вместе эти материалы действуют как долгосрочная система хранения.

Исследователи обнаружили, что в отложениях бобровых болот содержится до 14 раз больше неорганического углерода и в 8 раз больше органического углерода, чем в почвах близлежащих лесов. Почти половина накопленного углерода поступает из мертвой древесины вдоль берегов рек и болот.

"Наше исследование показывает, что бобры являются мощными агентами по улавливанию и адсорбции углерода. Изменяя русла рек и создавая богатые водно-болотные угодья, бобры физически изменяют способ хранения углерода в ландшафтах", - объяснила доктор Аннегрет Ларсен.

Пока плотины остаются на месте, большая часть этого углерода может оставаться запертой в течение десятилетий.

Маленькое животное с большим влиянием

Когда команда расширила свои выводы на все подходящие пойменные районы Швейцарии, цифры быстро сложились. В частности, созданные бобрами водно-болотные угодья могут компенсировать от 1,2% до 1,8% ежегодных выбросов углерода в стране.

Для такого сокращения не нужны новые технологии или значительные затраты. Оно будет достигнуто за счет того, что естественные процессы будут выполнять свою работу.

Бобры уже возвращаются во многие части Европы после многолетних усилий по сохранению популяции. Их возвращение меняет не только ландшафт, но и сам процесс функционирования экосистем.

