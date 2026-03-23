Под Тихим океаном на глубине 2 километра найден вулкан, которому 145 миллионов лет

Ученые никогда не видели ничего подобного ранее. Открытие они сравнили с Олимпом на Марсе.

Глубоко под Тихим океаном находится массив Таму. Ученые идентифицировали его как самый большой из когда-либо обнаруженных вулканов на планете.

Описанный группой ученых под руководством Уильяма Сейджера из Университета Хьюстона, этот вулкан настолько обширный и плоский, что долгое время оставался неуловимым. Его существование, подтвержденное анализом, ставит этот вулкан в один ряд с наиболее значимыми геологическими открытиями последних десятилетий, пишет Dailygalaxy.

Массив расположен на подводном плато Шатского в 1600 км к востоку от берегов Японии. По словам исследователей, то, что было нанесено на карту как три отдельных холма, на самом деле представляет собой единую вулканическую систему, объединенную структурой и происхождением.Это бросает вызов предыдущим интерпретациям океанических плато.

Согласно исследованию, признание массива Таму как единого вулкана открывает новые пути для понимания того, как масштабные извержения формируют морское дно.

Вулкан, который не могли рассмотреть

В течение многих лет ученые рассматривали его как отдельные образования, хотя никогда не давали им официальных названий. Ситуация изменилась, когда данные сейсмической отражательной съемки выявили непрерывные потоки лавы, связывающие всю структуру. Согласно результатам исследования, площадь массива составляет примерно 310 тыс. кв км.

"Он примерно размером со штат Нью-Мексико, что делает его самым большим из когда-либо обнаруженных на Земле", - прокомментировал Сейджер.

Уже один масштаб выделяет его среди других. Ни один другой вулкан на Земле не может сравниться с ним по размерам, функционируя как единая, взаимосвязанная система, а не как скопление отдельных объектов.

Необычно плоский и обширный вулкан

Массив Таму не похож на крутые вулканы. Вместо этого он чрезвычайно широк, со склонами настолько пологими, что их почти невозможно заметить.

По словам Сагера, вершина вулкана находится примерно на 2 км ниже поверхности океана, а его основание достигает глубины около 6 км.

Исследователи объяснили, что такая форма образовалась в результате распространения массивных потоков лавы из центрального источника, создав широкую, щитовидную структуру, не похожую ни на один другой подводный вулкан, обнаруженный до сегодняшнего дня.

Гигант, сравнимый с марсианскими вулканами

Масштаб Таму настолько огромен, что относится к отдельной категории. Как отметила исследовательская группа, только Олимп на Марсе, крупнейший вулкан Солнечной системы, может сравниться с ним по масштабу.

Это сравнение подчеркивает исключительные размеры структуры. Для сравнения, Мауна-Лоа на Гавайях, крупнейший действующий вулкан на Земле, занимает площадь всего около 5180 кв км

Как объяснил Сагер, для образования такой структуры потребовался огромный объем магмы, поднимающейся из глубин земной мантии. Массив образовался около 145 млн лет назад и вскоре после этого стал неактивным.

"Поэтому эта информация важна для геологов, пытающихся понять, как устроено земное ядро."

