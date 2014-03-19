В Крыму начали выдавать российские паспорта

В законопроекте о приеме Крыма и Севастополя в состав РФ, который был внесен в Госдуму президентом РФ в среду, говорится, что со дня принятия Крыма в состав РФ и образования новых регионов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Крыму, признаются гражданами Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

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«Такая работа началась. Часть паспортов мы уже выдали сегодня, и интенсивность этой работы будет только расти с каждым днем», - сказал он.

При этом глава ведомства не смог уточнить, как будут жить и работать в Крыму те люди, которые не захотят становиться гражданами России. По словам Ромодановского, случай с Крымом уникален и прошло еще мало времени. «У нас есть первоочередные задачи, которые необходимо решать», - сказал Ромодановский.

При этом он заверил, что все проблемные вопросы будут урегулированы.