Войска РФ покинули Киевскую область не из-за так называемого 'жеста доброй воли', как заявляют в Кремле

По данным издания "Радио Свобода", в последние недели битвы за Киев в российской армии происходила постепенная дезорганизация.

Радиоперехват указывает на то, что войска России начали выходить из Киевской области еще задолго до заявлений российской переговорной группы в Стамбуле 29 марта 2022 года, сообщает Радио Свобода.

Журналист издания Дмитрий Джулай проанализировал десятки часов радиообмена российских подразделений, которые действовали на подступах к Киеву и пытались окружить и захватить столицу Украины.

Издание отмечает, что опубликованные сообщения указывают на то, что в последние недели битвы за Киев в российской армии происходила постепенная дезорганизация.

Видео дня

"Проблемы со связью и координацией, неисправность техники, нехватка продовольственного обеспечения, потери, отсутствие дисциплины, низкий моральный дух и конфликты. Все это произошло, в частности, в результате вооруженного сопротивления украинских Сил обороны", – говорится в статье.

Например, на записях российские военные жалуются и на работу собственной артиллерии, которая часто не попадала в цели или даже била по своим позициям.

Издание сообщило, что в целом радиоэфир свидетельствует о пренебрежительном отношении российских командиров к своим подчиненным. Кроме того, в записях есть информация об артиллерийских обстрелах Киевской области, в частности Макарова и соседних сел.

По данным расследования издания, одним из подразделений, осуществлявших эти атаки, была 64-я отдельная мотострелковая бригада из Хабаровского края, которой командовал Азатбек Омурбеков.

Из записей журналист сделал вывод, что спецназ Росгвардии проводил подомные и поквартирные так называемые зачистки в Буче и Ирпене.

"Опубликованные записи являются еще одним свидетельством того, что российские войска покинули Киевскую область не в результате так называемого "жеста доброй воли", как об этом говорили в Кремле, а из-за поражения на поле боя", – утверждает издание.

Более того, радиоперехваты указывают на то, что российские оккупанты продолжали интенсивно и неизбирательно обстреливать города и села Киевской области, прикрывая отход своих сил.

"В то же время России удалось организованно вывести свои подразделения из-под украинской столицы и впоследствии усилить ими свои оккупационные группировки на востоке и юге Украины", – говорится в публикации.

Киевская область частично находилась под российской оккупацией с 24 февраля по 31 марта 2022 года. Она была освобождена от российских войск в начале апреля 2022 года.

Издание напомнило, что после того, как российские военные отступили из области, в освобожденных городах и селах были зафиксированы массовые случаи убийств мирных жителей и собраны многочисленные свидетельства о зверствах российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: