В Бельгии объяснили, почему больше не дают временную защиту новорожденным украинцам

Новые требования миграционной службы затронули тысячи семей, воспитывающих детей, родившихся после начала полномасштабного вторжения.

Правительство Бельгии внесло существенные изменения в правила пребывания для самых маленьких украинцев, что вызвало волну вопросов среди родителей. Об официальной позиции страны относительно предоставления статуса временной защиты новорожденным сообщило издание "Радио Свобода", получив ответ на свой запрос от миграционной службы.

Представители ведомства отмечают, что с августа 2025 года дети, родившиеся после 24 февраля 2022 года, больше не могут претендовать на привычный статус беженца.

Миграционный орган отмечает, что, поскольку малыши физически не находились в Украине до начала полномасштабного вторжения, а значит, формально не подпадают под действие специального закона о защите.

В то же время государственная служба подчеркивает, что для семей, где ребенок родился непосредственно в Бельгии, действует упрощенный порядок.

"Муниципалитеты автоматически выдают вид на жительство", – отметили в службе.

Известно, что это может быть на основании:

наличия хотя бы у одного из родителей действующего статуса временной защиты в Бельгии;

официальной регистрации отцовства и подтверждения его документами сразу после рождения;

предъявления документа о рождении, выданного бельгийскими органами власти.

Однако ситуация усложняется для тех, чьи дети родились в других странах. В таких случаях родителям придется проходить через общую процедуру воссоединения семьи. Миграционная служба добавляет, что для этого необходимо предоставить доказательства наличия жилья и медицинской страховки.

В службе также подчеркнули, что подтверждать уровень доходов не обязательно, если к родителям переезжает только ребенок, а не муж или жена.

Защита для украинцев – изменения в других странах

Ранее УНИАН писал об изменениях в социальной политике европейских стран, а теперь стало известно о существенном сокращении поддержки украинцев в Ирландии. Правительство страны официально приняло решение уравнять выплаты для всех категорий беженцев, что приведет к уменьшению еженедельной помощи с 232 евро до 38,80 евро для тех, кто проживает в государственном жилье.

Добавим, что в Чехии также готовятся к существенному пересмотру правил приема беженцев. В заявлении чешского министра внутренних дел сообщается, что страна планирует ограничить предоставление временной защиты для жителей западных областей Украины и мужчин призывного возраста. Глава ведомства объясняет такую инициативу тем, что западные регионы являются относительно безопасными, а сама Украина заинтересована в возвращении трудового и мобилизационного ресурса.

