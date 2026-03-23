Один из крупнейших лоукостеров Европы предупредил о росте цен на билеты, – Reuters

В конце лета цены на авиабилеты, вероятно, ощутимо вырастут. Об этом предупредил генеральный директор бюджетной авиакомпании easyJet Кентон Джарвис, пишет Reuters.

Рост цен произойдет на фоне войны в Иране, говорит представитель лоукостера. Хотя британский перевозчик захеджировал большую часть своих потребностей в топливе на ближайшие месяцы, но к концу лета хеджи начнут терять силу. В зависимости от цены на топливо на тот момент, цены на билеты могут стремительно вырасти.

"Реальность такова, что цены начнут сказываться на потребителях ближе к концу лета", – заявил Кентон Джарвис.

К тому же, конфликт на Ближнем Востоке способствует снижению спроса на рейсы в такие страны, как Турция и Кипр. Выбор путешественников падает, в частности, на Испанию.

"Восточное Средиземноморье теряет популярность, зато западное Средиземноморье становится все более популярным", – добавил Джарвис.

Он допустил, что easyJet может сократить частоту рейсов на направления, которые обслуживаются несколькими рейсами в день.

Reuters отмечает, что авиационное топливо составляет около трети расходов авиакомпаний. Такие перевозчики, как Air France-KLM и SAS, уже заявили, что им придется повысить цены на билеты. В то же время финская Finnair предупредила, что запасы авиационного топлива могут иссякнуть из-за фактического закрытия Ормузского пролива Ираном.

Британская easyJet еще в январе сообщила, что хеджировала 84% своих потребностей в топливе на первое полугодие 2026 года, 62% – на второе полугодие и 43% – на первое полугодие 2027 года по средней стоимости 715, 688 и 671 долларов за метрическую тонну соответственно. Пока что компания справляется с колебаниями цен на топливо.

"Рынок ожидает снижения цен. Опустятся ли они до прежнего уровня? ... Я не знаю", – сказал Джарвис.

Генеральный директор добавил, что топливо с поставкой через шесть месяцев все еще доступно по цене ниже 1 000 долларов. Но ситуация "очень непредсказуема", поэтому непонятно, как конфликт повлияет на долгосрочный спрос. Джарвис отметил, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины объемы бронирования снизились на шесть недель.

Влияние войны в Иране на авиаперевозки

Bloomberg на днях писал, что на фоне войны на Ближнем Востоке цены на авиабилеты взлетят. В ожидании роста стоимости поездок пассажиры начали активно покупать билеты по нынешним ценам.

Авиакомпания Scandinavian Airlines в апреле отменит тысячу рейсов из-за стремительного роста цен на топливо. В обычных условиях этот перевозчик выполняет более 5 тысяч рейсов в неделю.

