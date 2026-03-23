На фоне продолжающейся изнурительной российско-украинской войны и конфликта на Ближнем Востоке, в который вовлекается всё больше стран, можно предположить, что дело не ограничится этими "горячими точками".

Прежде всего, из-за того, что нарушен принцип международного права о невозможности силового изменения границ. Каждый смотрит на нашу войну и понимает, что, мол, "накачаю" себе мышцы, буду увеличивать объемы вооружения, и если у меня будет слабый сосед, то зайду на его территорию и заберу себе то, что мне нравится. И что никто мне за это ничего не сделает.

Второй момент: международное сообщество не хочет противопоставлять силу силе. И если в 60-70-е годы существовал какой-то авторитет Организации Объединенных Наций, были какие-то факторы влияния, то сегодня все это начало стремительно исчезать.

Видео дня

Над ООН не смеются разве что открыто, а в соцсетях смеются и комментируют голосование совершенно откровенно... То есть, сейчас наступает такое время, когда тот, кто сильнее, может начать действовать против более слабого.

Какие регионы в таком случае рискуют стать "горячими точками"? Думаю, что это Африка и Евразия. Например, в Африке сейчас, фактически, вакуум правопорядка. Сейчас африканские режимы сдерживает от каких-то крупных движений в направлении войны нищета этих режимов. То есть, они опасаются, что их свергнут.

Но как только там где-то появится какой-то чуть более сильный лидер, он начнет понемногу отнимать у соседей какие-то провинции, богатые, например, полезными ископаемыми. Если же ему это удастся один раз, то дальше он поймет: никто ему ничего не сделает, никто не станет силой вмешиваться в какую-то там Африку…

Аналогичные вещи, думаю, могут происходить в Евразии. В государствах Центральной Азии, которые держатся на, так сказать, власти авторитарных президентов, происходят разные процессы. Там, правда, порядка чуть больше. Ведь, несмотря на то, что где-то ослабло влияние России, этот вакуум пытается заполнить Китай.

Но здесь возникает вопрос: захочет ли Китай воевать, например, в случае конфликта между Казахстаном и Узбекистаном? Этого никто не знает.

Конечно, Пекин готовится к тому, что, возможно, наступит момент, когда придется защищать свое влияние, свои "инвестиции" в регионе силой. Но, как мы знаем, способность армии проверяется не на парадах, а в конкретных боевых ситуациях…

Точно так же в России события могут развиваться по-разному. Конечно, власть Путина не падет завтра. И Россия не развалится послезавтра. Но она может пойти по пути дезинтеграции.

Мы не можем знать, произойдет ли это в течение пяти, десяти или скольких-то лет, но уже вырисовывается комплекс вопросов, которые могут привести к тому, что там наступит серьезный государственный кризис.

На что ориентироваться Украине и как быть в этой ситуации полной неопределенности? Начинать, конечно, нужно с себя. Мы должны понимать, что "просителей" вряд ли кто-то захочет иметь в друзьях, все будут пытаться брать себе в друзья и союзники какие-то сильные страны.

Итак, мы должны инвестировать в свои сильные стороны и демонстрировать в этих вопросах собственный авторитет. У арабов есть такая пословица: "Хочешь найти друга, будь им". То есть, мы должны стать таким "другом".