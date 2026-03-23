Обладает грозными клыками: какая самая большая обезьяна в мире

Неуловимый обитатель экваториальных африканских тропических лесов - самый крупный из всех обезьян и, пожалуй, самый красивый. Об этом пишет discoverwildlife.

Самцы мандрил (Mandrillus sphinx) весом 30 кг - в три раза превосходящие самок по весу - украшены золотистой гривой и поразительными синими и красными отростками на морде и задних конечностях.

Отмечается, что цвет и узор кожи позволяют самцам демонстрировать свой социальный ранг и статус другим самцам, а также сообщать о своем генетическом здоровье потенциальным самкам. В обществе, где физические драки могут привести к травмам или смерти, яркое, выразительное лицо может спасти жизнь.

"Они также обладают клыками, одними из самых длинных среди всех приматов. Они используются в драках с соперниками за доминирование. И все же, несмотря на наносимый ими вред - или, возможно, именно из-за него - в гневе они используются лишь изредка", - сказано в статье.

Интересно, что большинство споров разрешаются без применения насилия. Окраска самца - надежный сигнал его бойцовских способностей: чем она ярче, тем сильнее самец. Это позволяет более слабым самцам изящно уйти в отставку до того, как дело дойдет до драки. Кровь проливается только тогда, когда два конкурирующих самца имеют очень схожий окрас.

