24 марта Украину разогреет до +18°: где погода порадует больше всего

Во вторник, 24 марта, погода в Украине будет теплой и почти без осадков. По всей стране ожидается переменная облачность, только на востоке, в Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди. Теплее всего будет на Закарпатье - до +18°, а самая низкая температура ожидается на востоке и северо-востоке, +8°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +14°.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью 0°, днем +15°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
- В Тернополе 24 марта ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +18°, переменная облачность.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет 0°...+15°, переменная облачность.
- В Житомире во вторник ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+14°, переменная облачность.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха 0°...+15°.
- В Одессе 24 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +3°, днем +14°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +13°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +15°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +3°...+11°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +9°, дождь.
24 марта - какой праздник, приметы погоды
24 марта - день памяти постника Захария Печерского и святого Артемия Селевского, а также канун Благовещения Пресвятой Богородицы. По приметам, если в березы активно течет сок, то лето будет дождливым.