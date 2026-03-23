24 марта Украину разогреет до +18°: где погода порадует больше всего

Во вторник, 24 марта, погода в Украине будет теплой и почти без осадков. По всей стране ожидается переменная облачность, только на востоке, в Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди. Теплее всего будет на Закарпатье - до +18°, а самая низкая температура ожидается на востоке и северо-востоке, +8°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +14°.
  • Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью 0°, днем +15°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
  • В Ровно завтра переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
  • В Тернополе 24 марта ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +18°, переменная облачность.
  • В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью 0°, днем +15°.
  • В Виннице завтра будет 0°...+15°, переменная облачность.
  • В Житомире во вторник ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+14°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха 0°...+15°.
  • В Одессе 24 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +3°, днем +14°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +13°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +15°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +3°...+11°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +4°, днем +9°, дождь.

24 марта - какой праздник, приметы погоды

24 марта - день памяти постника Захария Печерского и святого Артемия Селевского, а также канун Благовещения Пресвятой Богородицы. По приметам, если в березы активно течет сок, то лето будет дождливым.

