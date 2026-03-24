Пророссийская 'АдГ' может 'сливать' Кремлю тысячи секретных документов ЕС, - Politico

"АдГ" может передавать Кремлю данные о переговорах ЕС по Украине.

Немецкие депутаты из пророссийской партии "Альтернатива для Германии", имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи документов ЕС, и европейские чиновники опасаются, что конфиденциальные обсуждения европейских лидеров, в том числе и по Украине, могут стать достоянием Москвы.

Как пишет Politico, среди тысяч документов в этой базе - конфиденциальные записи встреч послов, на которых дипломаты блока обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, таким как планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.

"Мы принимаем всевозможные меры предосторожности в Брюсселе для защиты конфиденциальных встреч и информации. Однако доступ депутатов от "Альтернативы для Германии" к конфиденциальным материалам "оставляет огромную дыру для Путина в наших мерах безопасности", , – сказал один из дипломатов ЕС.

Видео дня

В результате никто не может гарантировать, что "любая конфиденциальная информация, которую он говорит в формате Coreper [формат переговоров послов ЕС], не попадет напрямую к россиянам или Китаю", отметил он.

В то же время дипломаты, с которыми беседовало издание Politico, заявили, что им неизвестно о каких-либо официальных обсуждениях этих проблем – это, скорее, "разговоры у кулера". При этом много разговоров об этих проблемах ведется на полях встреч, особенно среди стран северо-западной Европы.

Утечка информации из системы

В отличие от других национальных парламентов, все депутаты и их помощники в немецком Бундестаге имеют доступ к EuDoX, базе данных, содержащей тысячи файлов ЕС, от протоколов брифингов на саммитах министров до резюме конфиденциальных встреч послов. Система была создана в качестве гарантии от бесконтрольной исполнительной власти.

Документы – около 25 000 в год – вносятся в систему специальным подразделением в Бундестаге, которое получает их от правительства.

Эксперты при этом отметили, что правительство хорошо осведомлено о том, что большое количество людей имеет доступ к системе, и что это создаёт возможность утечек.

"Учитывая, что EuDoX – это относительно открытая платформа с 5000 авторизованными пользователями, в ней нет ничего особенно конфиденциального. Федеральное правительство точно знает, что оно в неё вносит", – сказал профессор права Свен Хёльшайдт из Свободного университета Берлина, изучавший эту базу данных.

Однако семь немецких парламентариев или их помощников, использующих базу данных, сообщили POLITICO, что доступ "АдГ" представляет собой угрозу безопасности.

Они заявили, что политики "Альтернативы для Германии" раскрывают информацию, которая может представлять интерес для российской разведки. Это включает в себя правительственную информацию о местных системах защиты от беспилотников, западных поставках оружия в Украину и осведомленность властей о российских диверсионных и гибридных операциях в Балтийском море.

Утечки информации из ЕС

Издание The Washington Post сообщало, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто на протяжении многих лет неоднократно звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях Евросоюза, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Politico писало, что ЕС ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры встречаются в небольших группах из-за подозрений в том, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией.

