Действительно ли Украину ждет дефицит дизеля: ответ эксперта

Ранее сообщалось, что запасов дизельного топлива в Украине хватит до конца марта.

Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не ожидается. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, в течение марта объемы поставок остаются на уровне 2025 года. Ожидается формирование определенного запаса на апрель.

"Контрактирование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано", – добавил Сергей Куюн.

Ранее сообщалось, что рынок дизельного топлива в Украине обеспечен ресурсом до конца марта, при этом среднесуточный импорт вырос на 3% – почти до 17 тысяч тонн.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95", тезис о дефиците дизельного топлива является результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке.

Цены на топливо на украинских АЗС снова повысились. Больше всего в понедельник подорожал дизель – почти на 3 гривни, до 84,22 грн/л. Средняя цена бензина А-95 увеличилась на 39 копеек и теперь составляет 71,85 грн/л. Автогаз сегодня предлагают водителям в среднем по 45,53 грн/л, что на 61 копейку больше, чем 20 марта.

Ранее основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин, сообщил, что на премиальных украинских АЗС дизельное топливо может подорожать до 95 гривень за литр, а бензин – до 85 гривень. Такой динамике будет способствовать рост мировых цен на нефть и фьючерсов на газойл.

