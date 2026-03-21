Пасхальная выпечка по этому рецепту получается особенно воздушной.

По посыпкам и бумажным формам, которые продаются в магазинах, уже можно понять, что приближается Пасха 2026. К празднику украинцы будут делать пасхальную выпечку. Дело это не из простых - в давние времена хозяйки могли замешивать тесто три дня. Для тех, кто не готов выделять столько времени, придумана самая простая пасха с минимумом ингредиентов.

Такая пасха без замеса готовится всего за один подход, что значительно экономит время. А самое главное, что по вкусу выпечка практически не уступает традиционной. Тесто получается мягким и воздушным, с приятным маслянистым привкусом. Способ полюбят все, кто не готов провести на кухне несколько часов.

Пасха без заморочек - самый простой рецепт

На приготовление десерта нужно выделить всего лишь около часа вашего активного времени. Из указанного количества ингредиентов получится около пяти средних или восьми маленьких изделий.

Для теста нужны такие компоненты:

килограмм муки;

триста восемьдесят миллилитров молока;

пачка сухих дрожжей;

шесть мелких яиц или пять крупных;

триста граммов сливочного масла;

триста граммов сахара;

чайна ложка соли;

цедра половины лимона;

сто граммов изюма;

щепотка ванилина.

Глазурь для пасхи делается из таких продуктов:

сто пятьдесят граммов сахарной пудры;

чайная ложка лимонного сока.

Молоко нагрейте примерно до температуры тела и растворите в нем дрожжи. Они должны быть очень свежими, чтобы быстрая пасха хорошо поднялась. Вмешайте примерно половину муки, накройте опару полотенцем и оставьте на 1 час в теплом месте.

Изюм замочите на полчаса в кипятке. Сливочное масло положите в кастрюлю и полностью растопите. У яиц разделите белки и желтки. Два белка отложите в холодильник - из них будет готовиться глазурь. Остальные взбейте миксером в пышную пену. Желтки перемешайте с сахаром до однородности.

В опару вмешайте растопленное масло, желтки, белки и остальную муку. Добавьте соль, ванилин, тертую цедру лимона. Перемешайте тесто до однородности и оставьте еще на полчаса. Затем добавьте изюм и выложите массу в бумажные формы на треть высоты. В последний раз дайте постоять полчаса.

Чтобы получилась действительно вкусная пасха без замеса, рецепт советует выпекать ее 1 час при 180°. Для глазури взбейте два холодных яичных белка с сахарной пудрой в пышную белую массу. В конце взбивания влейте лимонный сок. Смажьте остывшие изделия кремом и украсьте посыпкой на свой вкус.

Вас также могут заинтересовать новости: