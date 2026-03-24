Северное сияние заметили сразу в нескольких областях Украины (фото, видео)

Разноцветное сияние в небе наблюдали 20, а также 22 и 23 марта в разных частях Украины.

Несколько ночей подряд в Украине можно было видеть полярное сияние.

В частности, 20 марта, розовое свечение заметили в небе Киевской области, а 22-23 марта сияние было видно в Полтавской области. Соответствующее видео в соцсетях опубликовал украинец Виталий Вишталюк. На кадрах видно ночное небо, неяркое полярное сияние и пронзающие небосвод метеоры.

Напомним, что как раз в эти дни сообщалось о сильной магнитной буре, которая ударила по нашей планете. Ее уровень в отдельные периоды достигал G3, что случается довольно редко.

По прогнозу, сегодня и в ближайшие дни магнитная буря продолжится, но уже не будет такой сильной.

Полярное сияние в Украине – редкое, но вполне возможное явление. Оно возникает, когда заряженные частицы от Солнца сталкиваются с магнитным полем Земли и атмосферой, создавая светящиеся "волны" на небе. Обычно такие огни наблюдают ближе к полюсам, но во время сильных магнитных бурь они могут смещаться значительно южнее.

В Украине сияние чаще всего можно увидеть в северных регионах – при ясной погоде и минимальном световом загрязнении. Лучше всего подходит открытая местность вдали от городов. Чаще всего небо окрашивается в зеленоватые или розовые оттенки, которые могут мерцать и двигаться.

Главное условие – мощная солнечная активность и тёмное небо. Такие явления случаются нечасто, но каждый раз становятся настоящим зрелищем для наблюдателей.

