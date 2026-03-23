Трамп заявил о 'достижении согласия' с Ираном по 15 пунктам, – CNN

Президент США выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли "значительных точек согласия" после переговоров, которые продолжались поздно вечером в воскресенье с участием американских представителей. Об этом Трамп сообщил журналистам CNN в аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде, где провёл выходные.

По словам президента, обсуждения прошли успешно и дают основания для осторожного оптимизма. В разговоре с журналисткой CNN он заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам, однако конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

"Посмотрим, к чему это приведёт", – сказал Трамп, добавив, что переговоры прошли "практически идеально".

Президент также отметил, что инициатором контактов выступил сам Иран. По его словам, если достигнутые договорённости будут выполнены, это может значительно снизить напряжённость и приблизить окончание конфликта.

Трамп сообщил, что в обсуждениях участвуют его представители – специальный посланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. При этом он не стал подробно раскрывать, с кем именно американская сторона ведёт переговоры в Иране, отметив лишь, что это "уважаемый лидер", но не верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи.

Он выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров. По словам Трампа, стороны настроены на достижение договорённости:

"Они очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим её заключить".

Он добавил, что в понедельник планируются дополнительные телефонные разговоры, после чего может состояться личная встреча представителей двух стран. Трамп также сообщил, что переговорному процессу фактически отведён короткий срок.

"Мы проводим пятидневный период, посмотрим, как всё пойдёт. Если всё пройдёт хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае, мы просто продолжим бомбить изо всех сил", – заявил он.

По словам президента США, ключевым требованием Вашингтона остаётся отказ Ирана от разработки ядерного оружия. "Мы хотим видеть отсутствие ядерной бомбы и ядерного оружия", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он заявил, что США хотят получить контроль над запасами высокообогащённого урана, находящимися у Ирана. "Это ядерная пыль. Мы хотим ее получить. И я думаю, что мы ее получим. Мы уже договорились об этом", – сказал президент.

Ситуация в Иране

Напомним, ранее президент США заявил, что дал распоряжение приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана сроком на 5 дней. Согласно информации, в последние два дня США и Иран провели переговоры об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что переговоры будут длиться в течение недели.

Кроме того, экс-директор Национального контртеррористического центра Джозеф Кент обвинил Израиль в намерении подорвать усилия президента США по деэскалации конфликта с Ираном. Кент во время подачи в отставку из-за войны на Ближнем Востоке подчеркнул, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США, а военная операция против Тегерана была начата под давлением Израиля.

