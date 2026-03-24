В Молдове произошло отключение ключевой линии электропередачи из-за атаки РФ на Украину

В понедельник, 23 марта, из-за атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в Молдове произошло отключение линии электропередачи Исакча-Вулканешти, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии, сообщает NewsMaker.

"В результате недавних атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины на данный момент линия электропередачи Исакча–Вулканешти отключена. Бригады трех операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки. Мы вернемся с обновленной и дополнительной информацией по мере завершения полевых проверок техническими командами, которые могут занять несколько часов", – говорится в сообщении.

По данным издания, отключение произошло в понедельник, 23 марта, примерно после 19:00. С тех пор Молдова импортирует электроэнергию из Украины.

Отмечается, что ЛЭП Исакча–Вулканешти является основным каналом импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Вечером 23 марта сообщалось, что российские "Шахеды" атаковали Одесскую область, что привело к отключению электричества в части Одесского района. В частности, свет отключили в Пересыпском районе.

Ранее УНИАН сообщал, что в части Киева в субботу, 21 марта, возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Проблемы на Левом берегу столицы подтвердили в Киевской городской государственной администрации. Причиной стала аварийная ситуация. В ДТЭК добавили, что из-за аварии частично остались без света жители Дарницкого и Днепровского районов.

В Чернигове 21 марта в результате вражеской атаки был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Из-за этого остались без света 430 тыс. абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах.

Также мы писали, что в воскресенье, 22 марта, в части Киева и области не было света из-за аварии на оборудовании. В ДТЭК сообщали, что временно электроснабжение отсутствует у части жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы, а также в части домов Броварского района Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: