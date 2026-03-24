'Лучшего шанса не будет': в Reuters раскрыли, когда Трамп одобрил начало войны против Ирана

По данным источников, беседа Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху открыла путь к ликвидации Али Хаменеи и масштабной эскалации.

Менее чем за 48 часов до початку масштабного удару США та Ізраїлю по Ірану президент Дональд Трамп провів вирішальну телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Именно она, по данным Reuters, могла стать ключевым фактором в запуске операции, которая привела к ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По информации источников, оба лидера знали из разведданных, что Хаменеи вместе с ближайшим окружением планирует встречу в Тегеране. Это создавало уникальное "окно возможностей" для так называемого "обезглавливающего удара" – ликвидации высшего руководства.

"Шанс, который больше не повторится"

Нетаньяху настаивал, что лучшего шанса для ликвидации Хаменеи может больше не быть. Он также апеллировал к мести за якобы попытки Ирана организовать покушение на Трампа во время кампании 2024 года.

"Нетаньяху утверждал, что, возможно, никогда не будет лучшего шанса убить Хаменеи и отомстить за предыдущие попытки Ирана убить Трампа", – сообщили источники.

На тот момент Трамп уже принципиально согласился на военную операцию против Ирана, однако еще колебался относительно времени и формата. Звонок от Нетаньяху стал, по словам источников, "последним аргументом".

Уже 27 февраля Трамп приказал начать операцию под названием "Эпическая ярость".

Удар и ликвидация

Первые бомбы упали утром 28 февраля. Вечером того же дня Трамп заявил о гибели Хаменеи.

В Белом доме пояснили, что целью операции было уничтожение ракетной программы Ирана, его военно-морских сил и недопущение получения ядерного оружия.

Впрочем, Иран и офис Нетаньяху официально воздержались от комментариев.

Парадоксально, но во время кампании Трамп обещал избегать новых войн и делать ставку на дипломатию. Однако провал переговоров по ядерной программе Ирана изменил ситуацию.

Еще в июне Израиль нанес удары по иранским ядерным и ракетным объектам. Впоследствии к операции присоединились США, заявив о "уничтожении" ключевых элементов ядерной инфраструктуры.

Однако этого оказалось недостаточно. Осенью начались новые консультации по поводу повторной атаки.

Нетаньяху прямо заявлял Трампу: ликвидация Хаменеи может спровоцировать восстание и падение режима. Впрочем, Центральное разведывательное управление оценивало ситуацию иначе – там считали, что власть просто перейдет к еще более жесткому лидеру.

Последствия: тысячи погибших и новый лидер

Прогнозы об эскалации оправдались. Иран нанес ответные удары по американским объектам и союзникам в Персидском заливе.

По предварительным данным:

погибли более 2300 иранских гражданских лиц;

по меньшей мере 13 американских военных;

перекрыты ключевые морские маршруты;

резко выросли цены на нефть.

Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего – Моджтаба Хаменеи, которого считают еще более жестким противником США.

Война продолжается

Несмотря на призывы Трампа к восстанию, режим в Тегеране сохранил контроль. Корпус стражей Исламской революции продолжает контролировать ситуацию в стране.

Конфликт длится уже несколько недель, и Ближний Восток оказался на грани масштабной войны, последствия которой уже ощущает весь мир.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли "значительных точек согласия" после переговоров, которые продолжались поздно вечером в воскресенье с участием американских представителей.

По словам президента, обсуждения прошли успешно и дают основания для осторожного оптимизма. В беседе с журналисткой CNN он заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам, однако конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

