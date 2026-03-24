Одинаковые снаружи, разные внутри: вся правда о Thunderbolt и USB-C

Несмотря на одинаковый внешний вид, порты Thunderbolt и USB-C – это не одно и то же.

Порты Thunderbolt и USB-C внешне практически не отличаются, из-за чего пользователи часто считают их одинаковыми. Однако это распространенное заблуждение: речь идет о разных вещах, которые лишь частично пересекаются.

USB-C – это прежде всего форма разъема, а не конкретный стандарт передачи данных. Один и тот же порт USB-C может поддерживать разные версии интерфейсов: от базового USB 2.0 до более быстрых решений вроде USB4. Именно поэтому одинаковые на вид разъемы на разных устройствах могут иметь совершенно разные возможности.

В свою очередь Thunderbolt – это полноценный стандарт передачи данных, разработанный Intel при участии Apple. Начиная с третьего поколения, Thunderbolt использует разъем USB-C, что и стало основной причиной путаницы, пишет BGR.

При этом порты Thunderbolt полностью совместимы с устройствами USB-C – к ним можно без проблем подключать обычные USB-накопители, аксессуары и кабели. Однако обратная ситуация не гарантируется: обычный USB-C порт может не поддерживать фичи Thunderbolt, из-за чего подключенные устройства либо работают с ограничениями, либо вовсе не определяются системой.

Разница между стандартами заключается и в возможностях. Thunderbolt предлагает более высокие скорости передачи данных, поддержку подключения нескольких мониторов, работу с внешними видеокартами, а также стабильные характеристики, которые не зависят от конкретной реализации производителя. В случае с USB-C все зависит от конкретного устройства, поэтому функциональность может сильно отличаться.

Как отличить USB-C от Thunderbolt

Определить тип порта можно по маркировке: Thunderbolt обычно обозначается значком молнии рядом с разъемом. Если такого символа нет, скорее всего перед вами обычный USB-C без расширенных возможностей.

Таким образом, несмотря на одинаковый внешний вид, Thunderbolt и USB-C – это не одно и то же. Первый является технологией с расширенными функциями, тогда как второй – лишь универсальный разъем, возможности которого зависят от реализованного стандарта.

