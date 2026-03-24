Враг продвинулся в поселке Зализнычное в Запорожской области, – DeepState

В отчете Генштаба за понедельник, 23 марта, указано, что на Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов.

У российской армии есть определенные успехи в продвижении в поселке Зализнычное, Пологовского района Запорожской области, сообщил мониторинговый Telegram-канал DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Зализнычного", – говорится в сообщении аналитиков канала.

Примечательно, что в вечернем отчете Генерального штаба Украины за понедельник, 23 марта, указывается, что на Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах Еленоконстантиновки, Зализнычного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного.

"Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижская, Бабаши, Даниловка, Заливое, Гуляйпольское и Долинка", – говорится в сообщении. По данным Генштаба, на этом направлении продолжается одно боестолкновение.

В то же время, на Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Хотя противник нанес авиаудары по району населенного пункта Орехов.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом с начала суток 23 марта произошло 152 боевых столкновения. Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5567 дронов-камикадзе и осуществил 2708 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Весеннее наступление РФ в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21", военный эксперт Павел Лакийчук, комментируя весеннее наступление России, отметил, что на юге Украины враг хотел пройти вдоль трассы Донецк-Запорожье с востока и с юга нанести удар вдоль Каховского водохранилища. Однако, по словам Лакийчука, на северной части фронта Силы обороны Украины контратакуют, и замысел врага сократился до Ореховского укрепленного района. При этом военный эксперт рассказал, что россияне еще способны продолжать наступательные действия на Зализнычное. Лакийчук пояснил, что становится очевидным тот факт, что российские оккупанты зачищают то, что у них было для зимней наступательной операции, а также параллельно пытаются сформировать резервы для летней кампании.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны считают, что Россия начала запланированное на весну-лето 2026 года наступление на украинский "пояс крепостей". Лиман является ключевым опорным пунктом на пути к Славянску и может служить опорным пунктом для усилий России по захвату не только этого города, но и Краматорска. По словам украинских военных, 19 марта российские войска провели наступление на семи направлениях. Враг задействовал 500 пехотинцев, десятки бронемашин и более 100 мотоциклов, багги и вездеходов. Отмечается, что это наступление по масштабу значительно превосходит большинство российских механизированных наступательных операций за последние месяцы.

